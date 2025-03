Hai máy bay thuộc phi đội trình diễn lâu đời nhất thế giới đâm nhau trên không

Fox News ngày 26/3 dẫn thông tin từ Lực lượng Không quân và Vũ trụ Pháp cho hay, hai máy bay quân sự Alphajet thuộc phi đội Patrouille de France đã va chạm trên không trong một buổi huấn luyện trình diễn. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h40 (giờ địa phương) hôm 25/3, tại Villiers-en-Lieu, gần căn cứ không quân số 113, thuộc tỉnh Haute-Marne, Đông Bắc nước Pháp.

Một video lan truyền trên mạng cho thấy, tại thời điểm xảy ra vụ va chạm thì bảy chiếc máy bay đang đồng loạt trình diễn và tạo ra những vệt khói màu. Sau đó, hai máy bay lao xuống đất bốc cháy dữ dội, trong khi thành viên phi hành đoàn nhanh chóng bật ghế thoát hiểm và bung dù an toàn.

Thị trưởng Saint-Dizier Quentin Briere thông tin, một trong hai máy bay đã đâm vào tháp chứa vật liệu của công ty bê tông Calin và gây ra hỏa hoạn, chiếc còn lại rơi xuống khu vực đầm lầy gần đó.

Bộ trưởng Quân đội Pháp Sebastien Lecornu cũng xác nhận vụ việc: "Ba phi công và một hành khách may mắn phóng dù kịp thời. Họ bị thương nhẹ và đã được đưa đi chăm sóc. Cảm ơn các dịch vụ khẩn cấp xuất hiện kịp thời, xin gửi lời chia buồn đến các phi công của Patrouille de France. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra".

Patrouille de France thuộc không quân Pháp là phi đội diễn lâu đời nhất thế giới. Phi đội này hoạt động từ năm 1931 và được đưa vào biên chế năm 1953, gồm 9 phi công, 35 kỹ thuật viên. Patrouille de France thường sử dụng 8 chiếc Alphajet cho các màn trình diễn.

Patrouille de France là phi đội trình diễn danh tiếng của Pháp. Ảnh: Ryan Kelly

Phi đội từng gặp sự cố vào năm 2019 khi một máy bay trượt khỏi đường băng tại Perpignan, nhưng phi công thoát nạn. Một tai nạn khác nghiêm trọng hơn xảy ra năm 2002, khiến một phi công thiệt mạng do ghế phóng hoạt động nhưng dù không bung.

Được biết, Alphajet là dòng máy bay huấn luyện kiêm cường kích hạng nhẹ, do Dassault (Pháp) và Dornier Flugzeugwerke (Đức) hợp tác sản xuất, với 480 chiếc đã xuất xưởng. Hiện tại, loại máy bay này được quân đội Pháp, Thái Lan, Ai Cập và công ty Top Aces của Canada vận hành.

Về thông số kỹ thuật, Alphajet có thể đạt tốc độ tối đa 1.000 km/h, tầm bay 2.940 km và bán kính chiến đấu từ 600-1.000 km tùy nhiệm vụ. Máy bay được trang bị một pháo Mauser BK-27 cỡ 27 mm hoặc DEFA 30 mm, cùng năm giá treo có thể mang theo rocket, tên lửa không đối không, bom hoặc thùng nhiên liệu phụ.

Tác giả: Kim Khánh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân