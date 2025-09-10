Hai bé sơ sinh tử vong nghi do chuột cắn khi đang điều trị trong phòng hồi sức: Phía bệnh viện lên tiếng

Theo NDTV và truyền thông địa phương, một sự việc gây chấn động đã xảy ra tại Bệnh viện Maharaja Yeshwantrao (thành phố Indore, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ). Hai bé gái – một từ Khandwa và một trẻ sơ sinh khác từ Dewas – đang được điều trị tại đơn vị hồi sức sơ sinh (NICU) thì bất ngờ bị chuột cắn trong lúc nằm viện.

Phía bệnh viện ngay lập tức phủ nhận việc hai bệnh nhi tử vong do vết thương từ chuột. Phó Giám đốc Jitendra Verma cho biết cả hai bé đều mắc dị tật bẩm sinh, thiếu máu nặng và có cân nặng rất thấp (một bé chỉ 1 kg, bé còn lại 1,6 kg). Ông nhấn mạnh: “Trên người các bé có vết cắn, nhưng điều đó không gây tử vong”.

Chuột xuất hiện tại bệnh viện Ấn Độ. Ảnh: NDTV

Tuy nhiên, việc trong khu hồi sức sơ sinh – nơi đáng lẽ phải được kiểm soát nghiêm ngặt nhất – lại để chuột xâm nhập vẫn khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Chính các nhân viên y tế cũng thừa nhận đã thấy một con chuột lớn đi lại trong NICU suốt nhiều ngày. Không chỉ tại bệnh viện này, tình trạng chuột hoành hành còn được ghi nhận ở Bệnh viện Nhi Nehru lân cận, bệnh viện ung thư và trung tâm điều trị lao, cho thấy hệ thống y tế công lập địa phương đang đối mặt với vấn đề kiểm soát vệ sinh nghiêm trọng.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, ngày 3/9, Thủ hiến bang Madhya Pradesh Mohan Yadav lên tiếng khẳng định chính quyền “sẽ có hành động nghiêm khắc, không dung thứ cho những sai sót kiểu này”. Ngay sau đó, Phó Thủ hiến Rajendra Shukla cho biết đã phạt công ty kiểm soát côn trùng 100.000 rupee (tương đương khoảng 30 triệu đồng), gửi thông báo chấm dứt hợp đồng. Đồng thời, điều dưỡng trưởng bị cách chức, hai y tá liên quan cũng bị đình chỉ công tác.

Bệnh viện Maharaja Yeshwantrao ở Indore, Ấn Độ - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NDTV

Đáng lo ngại, đây không phải lần đầu hệ thống bệnh viện công tại Madhya Pradesh bị tai tiếng vì chuột. Năm 2023, dư luận từng rúng động khi hàng loạt vụ xác chết trong nhà xác bị chuột gặm nhấm được phát hiện tại Bệnh viện Hamidia ở Bhopal, cũng như tại các cơ sở y tế ở Vidisha và Sagar. Những vụ việc liên tiếp này đã làm dấy lên làn sóng bất bình, đặt dấu hỏi lớn về năng lực quản lý, giám sát vệ sinh trong các bệnh viện công của bang.

