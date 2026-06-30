Hacker lấy trộm ảnh thật của iPhone 18 Pro

Nhiều thông tin quan trọng, bao gồm ảnh thử nghiệm độ bền của iPhone 18 Pro, bị hacker đánh cắp. Ảnh: Apple Insider.

Theo Reuters, những hình ảnh rõ nét, danh sách linh kiện, nhà cung cấp cùng nhiều thông tin chi tiết khác của iPhone 18 Pro xuất hiện trên web ngầm sau vụ rò rỉ dữ liệu từ một đối tác của Apple.

Thiết bị xuất hiện trong bài kiểm tra độ bền khi thả rơi, được mô tả là “chiếc điện thoại màu xám, hình chữ nhật với cụm 3 camera sau và logo Apple”. Nguồn tin khẳng định đây là iPhone 18 Pro sắp ra mắt.

Tin tức xuất hiện một tuần sau khi Tata Electronics, một công ty có trụ sở tại Ấn Độ chuyên sản xuất linh kiện và lắp ráp thiết bị iPhone, xác nhận bị tấn công dữ liệu.

Các nhà nghiên cứu bảo mật cho biết nhóm tin tặc tống tiền World Leaks đăng tải hơn 200.000 tập tin liên quan đến vụ tấn công lên web ngầm. Vụ tấn công lấy đi tài liệu thuộc về một số khách hàng của tập đoàn này, gồm cả Apple và Tesla.

Ngoài hình ảnh của iPhone 18 Pro, ít nhất 6 tập tin tiết lộ chi tiết về “hàng trăm” linh kiện được sử dụng trong thiết bị, cùng với danh sách các nhà cung cấp của chúng.

Ngay sau cuộc tấn công, Tata hạn chế quyền truy cập nội bộ vào các hệ thống nhạy cảm và thuê một công ty tư vấn toàn cầu để kiểm tra tình trạng bảo mật. Tuy nhiên, sự cố này có thể gây xáo trộn cho Apple cũng như đe dọa mối quan hệ của hãng với đối tác Ấn Độ.

Tuần trước, Apple Insider cũng đưa tin về vụ tấn công dữ liệu nghiêm trọng này. Bài báo cho biết hacker thu được toàn bộ sơ đồ bo mạch chủ của iPhone 18 Pro cùng với các bảng dữ liệu cho nhiều chip do Apple thiết kế, bao gồm cả A20 Pro.

Tác giả: Nguyễn Hiếu

Nguồn tin: znews.vn