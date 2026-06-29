Apple làm điều chưa từng có vì một linh kiện sống còn của iPhone 18

Công ty Mỹ sẵn sàng chấp nhận những rủi ro chính trị đáng kể bằng cách vận động hành lang chính quyền Tổng thống Donald Trump để hỗ trợ cho CXMT, một công ty Trung Quốc. Mặc dù chiến lược này có phần mạo hiểm, nhưng đây có thể là lựa chọn duy nhất giúp Apple tiếp cận nguồn tài nguyên bộ nhớ cần thiết với giá cả hợp lý, bên cạnh việc tự xây dựng các nhà máy sản xuất.

Apple đang nỗ lực kêu gọi chính quyền Trump nới lỏng lệnh cấm đối với CXMT.

Theo thông tin từ Financial Times, Apple đã bắt đầu vận động hành lang chính quyền Trump để được phép mua chip nhớ từ CXMT - công ty hiện đang nằm trong danh sách đen của chính phủ Mỹ. Trong nỗ lực này, Apple đã tiếp cận Bộ Thương mại Mỹ và đang tích cực tìm kiếm sự miễn trừ bằng cách nhắm đến các quan chức khác trong chính quyền và các đồng minh tại Washington.

Tin tức về động thái của Apple được đưa ra không lâu sau khi công ty thực hiện một đợt tăng giá mạnh mẽ trên toàn bộ dòng sản phẩm Mac và iPad, với lý do là sự gia tăng chưa từng có trong lịch sử ngành công nghiệp chip nhớ. CEO Tim Cook đã chia sẻ với tờ Wall Street Journal rằng sự tăng giá của chip nhớ hiện nay là điều chưa từng thấy trong hơn 40 năm qua.

Theo báo cáo, giá hợp đồng LPDDR5X 12GB đã tăng gấp ba lần kể từ quý 1/2025, đạt khoảng 145 USD mỗi đơn vị gần đây, trong khi chi phí bộ nhớ và bộ nhớ flash dự kiến sẽ chiếm tới 27% tổng chi phí sản xuất cho phiên bản 256GB sắp ra mắt của iPhone 18 Pro.

Không chỉ RAM, bộ nhớ trong từ YMTC cũng có thể là giải pháp giúp Apple giảm giá thành chip nhớ flash.

CXMT có thể là công ty duy nhất trên thế giới có khả năng cung cấp giải pháp cho vấn đề bộ nhớ của Apple. Công ty này đang mở rộng năng lực sản xuất, dự kiến đạt 300.000 tấm wafer mỗi tháng vào cuối năm nay, so với 200.000 tấm wafer hiện tại. Ngay cả khi CXMT không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của Apple, việc thâm nhập vào chuỗi cung ứng của Apple sẽ giúp công ty này có thể thương lượng tốt hơn với các nhà sản xuất lớn khác.

Nếu chính quyền Trump chấp thuận yêu cầu của Apple liên quan đến CXMT, khả năng cao rằng YMTC, một gã khổng lồ trong lĩnh vực lưu trữ flash của Trung Quốc, cũng sẽ tham gia và đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng Apple.

Tác giả: Nguyên Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn