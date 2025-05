Hà Tĩnh từ “vua hòa” tới “phao cứu sinh” của các đội trụ hạng V-League 24/25

“Vua hòa” ở V-League 2024/2025

V-League 2024/2025 chứng kiến sức mạnh khó cưỡng của Nam Định khi đội bóng này băng băng về đích và chỉ còn cách chức vô địch đúng 1 điểm. Người hâm mộ cũng được chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của Hà Nội FC trong cuộc bám đuổi Nam Định đến chặng cuối.

Bên cạnh đó, Hải Phòng là đội bóng có sự tiến bộ vượt bậc ở giai đoạn 2, khi từ vị trí áp chót trên bảng xếp hạng đã vươn lên vị trí thứ 6. Thậm chí, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm còn có thể kết thúc mùa giải trong tốp 5 nếu toàn thắng hai trận còn lại.

Hà Tĩnh bất ngờ thua SLNA ở vòng 23 (Ảnh: VPF).

Tuy nhiên, đội bóng gây ấn tượng nhất V-League 2024/2025 phải kể đến Hà Tĩnh. Từ đội bóng phải đá play-off để trụ hạng, Hà Tĩnh trở thành hiện tượng của mùa giải với lối chơi kỷ luật và hiệu quả.

Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công khiến những “ông lớn” như Nam Định, Hà Nội FC, CAHN hay Thể Công Viettel không thể giành chiến thắng khi đối đầu. Đội bóng núi Hồng bất bại trong giai đoạn lượt đi và chỉ nhận trận thua đầu tiên khi gục ngã trước Hải Phòng ở vòng 14 sau khoảnh khắc xuất thần của Hữu Sơn. Hà Tĩnh được truyền thông và người hâm mộ đặt biệt danh là “vua hòa” khi đang có tới 14 trận hòa ở mùa giải năm nay.

“Phao cứu sinh” của các đội trụ hạng

Sau trận thua cay đắng trước Hải Phòng, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì chuỗi 8 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng. Trong chuỗi trận này, Hà Tĩnh đã buộc các đội mạnh như Hà Nội FC, CAHN và Thể Công Viettel phải chia điểm.

Phong độ ấn tượng giúp Hà Tĩnh chen chân vào tốp 4 và sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Tuy nhiên, việc đạt mục tiêu quá sớm khiến đội bóng này chơi không tốt ở các vòng đấu sau đó, đặc biệt là hai trận gặp SLNA và Quảng Nam.

SLNA và Quảng Nam – hai đội đang chật vật kiếm điểm để trụ hạng đã đánh bại Hà Tĩnh theo kịch bản mà nhiều người dự đoán từ trước. Do đó, HLV Nguyễn Thành Công và các học trò đã hứng chịu nhiều chỉ trích trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Bảng xếp hạng V-League 2024/2025 sau 24 vòng đấu.

Trong buổi họp báo sau trận thua Quảng Nam ở vòng 24, HLV Nguyễn Thành Công cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, tôi không hài lòng nếu có ai trách các cầu thủ của mình. Việc trách móc lúc này là không công bằng. Nếu nhìn một cách khách quan, phải dành lời khen cho cả chặng đường đã qua. Thành tích của Hà Tĩnh mùa này là một bất ngờ. CLB Hà Tĩnh không phải muốn thắng ai là thắng được. Muốn đòi hỏi nhiều hơn thì cần phải có sự đầu tư lớn hơn nữa”.

HLV Nguyễn Thành Công có lý do để bênh vực các học trò, bởi thực tế với chất lượng đội hình hiện tại, Hà Tĩnh chỉ được đánh giá thuộc nhóm đua trụ hạng. Tuy nhiên, nhờ tinh thần tập thể, lối chơi đoàn kết và chiến thuật hợp lý, họ đã trở thành hiện tượng của mùa giải.

Có ba nguyên nhân khiến Hà Tĩnh sa sút và bất ngờ thất bại trước SLNA và Quảng Nam: Thứ nhất, đội đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Thứ hai, mật độ thi đấu dày cộng với chiều sâu đội hình hạn chế khiến Hà Tĩnh hụt hơi. Thứ ba, HLV Nguyễn Thành Công chủ động xoay tua đội hình, tạo điều kiện cho các cầu thủ ít được ra sân nhằm kiểm tra năng lực và chuẩn bị cho mùa giải mới.

Nguyên nhân là vậy, nhưng vẫn có những nghi ngờ xoay quanh kết quả bất thường vừa qua. Tuy nhiên, xét ở góc độ chuyên môn và diễn biến trên sân, thất bại của Hà Tĩnh không phải điều quá bất ngờ. Và chính những trận thua ấy lại trở thành “phao cứu sinh” cho SLNA và Quảng Nam trong cuộc chiến trụ hạng.

Sau hai trận thua nói trên, nhiều người đặt câu hỏi liệu Hà Tĩnh có tiếp tục thất bại trước Đà Nẵng – đội cũng đang đua trụ hạng ở vòng 25 hay không?. Câu trả lời sẽ có vào ngày 15/6 tới.

