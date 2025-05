Xác định 7 đội bóng trụ hạng V-League 2024/2025

Tối 26/5, CLB Nam Định có chiến thắng kịch tính 3-2 trước SLNA ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 24 V-League 2024/2025. Kết quả này giúp đội bóng thành Nam tiến rất gần đến ngôi vô địch, khi họ chỉ cần 1 điểm trong hai trận đấu cuối cùng để chính thức đăng quang V-League 2024/2025.

Your browser does not support the video tag.

FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn



Về phần SLNA, thất bại ngay trên sân nhà khiến họ chỉ có được 23 điểm và đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội bóng của HLV Phan Như Thuật chỉ còn cách vị trí phải đá play-off của Đà Nẵng 2 điểm.

Đáng chú ý, việc SLNA trắng tay sau trận đấu với Nam Định tình cờ đã giúp CLB Thanh Hóa chính thức trụ hạng V-League 2024/2025. Cụ thể, Thanh Hóa hiện tại đã hơn hai đội bóng đá đủ 24 trận là SLNA với khoảng cách 7 điểm và Đà Nẵng với khoảng cách 9 điểm. Trong bối cách mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu sẽ khép lại, đội bóng xứ Thanh đã chính thức trụ hạng trước khi bước vào trận đấu ở vòng 24 với Bình Định.

CLB Thanh Hóa chính thức trụ hạng tại V-League 2024/2025. (Ảnh: VPF)

Như vậy, ban tổ chức V-League hiện tại xác định được 7 đội bóng chính thức trụ hạng là: Nam Định (51 điểm), Hà Nội FC (46 điểm), Thể Công Viettel (38 điểm), Hà Tĩnh (35 điểm), CLB CAHN (33 điểm) và Hải Phòng (32 điểm) và Thanh Hóa (30 điểm).

Tác giả: Quách Khiêm

Nguồn tin: vov.vn