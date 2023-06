Hà Tĩnh: Thi công dự án thủy lợi Ngàn Trươi “ngộp” tiếng ồn, khói bụi

Bất cập trong thi công

Thời gian này, Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng đang huy động nhân công, máy móc thi công gói thầu xây dựng kênh và công trình trên kênh Cầu Động đoạn qua xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang. Trên công trường hệ thống máy ép cọc bê tông hoạt động hết công suất, đẩy nhanh tiến độ xử lý nền móng phục vụ cho thi công kênh nổi sau này.

Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng thi công kênh và công trình trên kênh Cầu Động đoạn qua xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang

Máy ép cọc bê tông thải ra một khối lượng rất lớn khói đen đặc, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường

Điều đáng nói là quá trình thi công, máy ép cọc bê tông liên tục phát ra tiếng nổ vang dội, chát chúa, khói bụi đen ngòm bao phủ cả một vùng trời. Khối lượng khói thải ra rất lớn, do vậy ở khu vực thôn Mỹ Ngọc và Cừa Lĩnh thuộc địa bàn xã Đức Lĩnh, không khí thường xuyên khét lẹt, hôi hám, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường.

“Đóng cọc bê tông tiếng nổ va đập vang dội, đất rung lắc, khói đen bốc lên nghi ngút, hôi hám, ảnh hưởng không hề nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của Nhân dân. Theo tôi, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các bên liên quan cần kiểm tra cụ thể để kịp thời có các biện pháp xử lý, hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường”, ông Nguyễn Minh T (thôn Mỹ Ngọc, xã Đức Lĩnh) phản ánh.

Những phản ánh của người dân xã Đức Lĩnh là có cơ sở. Bởi theo ghi nhận tại hiện trường của phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị ( các ngày 9,10/6 và một số ngày trước đó) thì mỗi lần đơn vị thi công ép cọc bê tông là liên tục phát ra tiếng nổ vang dội, khói bụi đen đặc tỏa ra khắp các khu dân cư.

Tại khu vực Cầu Đập (trên trục đường liên xã Đức Lĩnh- Đức Giang) tuyến đường cũ đã bị đào thành hố sâu khoảng hơn 7 mét, nhưng lại không được lắp đặt hàng rào tôn che chắn

Ngoài ra tại hiện trường, các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông chưa được thực hiện. Hầu hết các kỹ sư, công nhân làm việc đều không có các phương tiện, thiết bị bảo hộ lao động. Tại nhiều vị trí thi công không hề có hệ thống biển báo, sào chắn, dây cảnh báo an toàn, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn rình rập.

Hầu hết các kỹ sư, công nhân không thực hiện các biện pháp bảo hộ lao động theo quy định

Đặc biệt, tại khu vực Cầu Đập (trên trục đường liên xã Đức Lĩnh- Đức Giang) tuyến đường cũ đã bị đào thành hố sâu khoảng hơn 7 mét, nhưng lại không được lắp đặt hàng rào tôn che chắn hoặc hệ thống sào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm. Trong khi đó, tuyến đường này người và phương tiện qua lại rất đông, nếu không quan sát kỹ hoặc đi vào đêm tối thì rất dễ xảy ra tai nạn khó lường.

Tiếng ồn, khói bụi vượt tầm kiểm soát

Gói thầu xây dựng kênh và công trình trên kênh Cầu Động đẩy nhanh tiến độ thi công (ép cọc bê tông) cũng là lúc tiếng ồn, khói bụi liên tục phát ra gây “chấn động” cả một vùng quê yên bình. Sự việc đã diễn ra nhiều tháng nay, song điều nghịch lý là chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và các bên liên quan dường như chỉ quan tâm đến tiến độ thi công mà không hề có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời, gây bức xúc trong dư luận.

“Thi công kênh và công trình trên kênh Cầu Động đoạn qua xã Đức Lĩnh liên tục phát ra tiếng va đập vang dội, khói bụi bủa vây làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của Nhân dân. Địa phương đã nắm được tình hình và sẽ kiến nghị, đề xuất lên các cấp có thẩm quyền kiểm tra cụ thể để có phương án khắc phục kịp thời”, ông Nguyễn Xuân Thê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh thông tin.

Hiện trường thi công xuất hiện nhiều hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khó lường

Qua tìm hiểu được biết, đặc thù thi công công trình thủy lợi việc xử lý nền móng rất phức tạp, qua nhiều công đoạn khác nhau. Trong đó, riêng gói thầu xây dựng kênh và công trình trên kênh Cầu Động đoạn qua xã Đức Lĩnh giai đoạn ép cọc bê tông đơn vị thi công phải sử dụng máy đóng cọc bê tông sâu 15 mét (14 cọc/ 01 hố móng) rồi sau đó mới đào hố, đổ bê tông nền móng.

“Máy ép cọc bê tông sử dụng động cơ dầu diezen. Tiếng nổ phát ra vang dội là do sức ép tải trọng của búa. Còn vấn đề khói đen đặc phát ra với khối lượng rất lớn, gây ô nhiễm môi trường, có thể do chất lượng dầu diezen không đảm bảo”, ông Phạm Bá Mạnh- Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng lý giải.

Máy ép cọc bê tông sử dụng động cơ dầu diezen, thải ra rất nhiều khói bụi, mùi hôi hám nồng nặc

Qua tìm hiểu được biết, gói thầu xây dựng kênh và công trình trên kênh Cầu Động từ km0-km10+00 và kênh nhánh N0 thuộc dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang (giai đoạn II). Dự án này do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh) đại diện chủ đầu tư.

Hiện trường thi công không được lắp đặt hàng rào tôn che chắn hoặc hệ thống sào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm

Rất nhiều trâu bò "nhởn nhơ" trên công trường thi công kênh và công trình trên kênh Cầu Động thuộc Dự án thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang

Liên quan đến tiếng va đập vang dội, khói bụi và những bất cập trong công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, kỹ sư Phùng Quốc Hoàng- Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tại hiện trường chúng tôi thường xuyên kiểm tra chặt chẽ chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

“Về tiếng va đập vang đội, khói bụi đen đặc phát ra khi ép cọc bê tông cần phải có cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh mới có kết luận cụ thể. Còn vấn đề bảo hộ lao động do thời tiết nắng nóng nên mọi người chưa thực hiện đúng theo quy định. Chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị thi công chấn chỉnh, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn lao động và có các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên công trường”, kỹ sư Phùng Quốc Hoàng thông tin.

Các công nhân áp tải, di chuyển cọc bê tông đến vị trí nền móng trong điều kiện không đảm bảo an toàn lao động

Trước những bất cập trong thi công tại gói thầu xây dựng kênh và công trình trên kênh Cầu Động đoạn từ km0-km10+00 và kênh nhánh N0 thuộc dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang (giai đoạn II), phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị đã trực tiếp làm việc với bà Nguyễn Thị Ánh- Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, bà Ánh cho biết, đơn vị đã thành lập Văn phòng ban điều hành dự án, giao nhiệm vụ cho các cán bộ trực tiếp phụ trách, theo dõi, giám sát thi thi công, báo cáo tiến độ cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh nếu có.

"Đối với tiếng ồn, khói bụi và những tồn tại, bất cập trong công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và thông tin lại sau. Còn cụ thể về tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và các nội dung liên quan đến dự án này tôi đã giao cho ông Nguyễn Đình Dũng- Phó Giám đốc của ban trực tiếp theo dõi, phụ trách, nhưng hiện tại đang bận công tác, không có mặt ở cơ quan", bà Nguyễn Thị Ánh thông tin.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn