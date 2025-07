Hà Tĩnh: Nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thiên Hưng Thịnh (TDP 5, xã Hương Sơn) do ông Đoàn Lê Hưng làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Các công trình, cơ sở chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy mà đã đi vào hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Ảnh PCCC Hà Tĩnh.

Công ty TNHH Thiên Hưng Thịnh không mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở nguy hiểm cháy nổ thuộc nhóm 1 theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 17 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Doanh nghiệp này còn đưa các hạng mục công trình: nhà lồng 1 tầng có diện tích xây dựng 780m2, 4 dãy ki-ốt bán hàng cao 2 tầng (mỗi dãy có diện tích xây dựng 200m2), nhà để xe đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy vào khai thác, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP.

Với các vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Thiên Hưng Thịnh bị xử phạt hành chính tổng số tiền 170 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn bị đình chỉ hoạt động 4,5 tháng đối với hành vi vi phạm "đưa hạng mục công trình đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy vào khai thác, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành" theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 18 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh tham gia thực tập ứng phó với sự cố cháy nổ đối với các cơ sở, đơn vị kinh doanh. Ảnh PCCC Hà Tĩnh.

Đây không phải là doanh nghiệp đầu tiên bị xử phạt do vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy trong năm nay. Vào tháng 5/2025, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với: Hội trường tiệc cưới 2 tầng - Công ty CP Thương mại Minh Hiệp Thành và Nhà máy Gạch tuynel - Công ty TNHH Thương mại An Thuận Phát.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, các công trình, cơ sở chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy mà đã đi vào hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và an ninh trật tự xã hội.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã ra quyết định đình chỉ 6 công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng.

Trong đó, 3 công trình có quyết định từ năm 2023, gồm: Xưởng may mặc thuộc Công ty CP Linh Sơn; Nhà thương mại thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang, Kho chứa hàng hóa thuộc Công ty CP Thương mại Hoàng Lâm Bân.

Trong năm 2024, có 3 công trình bị đình chỉ, gồm: Nhà kho chứa rác thải sinh hoạt 1 tầng của Nhà máy xử lý rác thải Kỳ Anh thuộc Công ty TNHH Môi trường Phú Hà; Nhà máy gỗ Plywood Thanh Thành Đạt thuộc Công ty CP Plywood Thanh Thành Đạt; chợ Hội thuộc Công ty CP Đầu tư phát triển công thương Miền.

Song song với hoạt động kiểm tra, xử phạt, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy cho người dân và chủ các cơ sở.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn