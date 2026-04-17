Hà Tĩnh: Người đàn ông đâm vợ cũ tử vong rồi bỏ trốn

Tối 16/4, ghi nhận tại hiện trường, các lực lượng công an phối hợp cùng cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ và triển khai các biện pháp truy tìm đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 tối cùng ngày, tại nhà bố mẹ đẻ của chị Lê Thị M. (40 tuổi, trú tổ dân phố Thắng Hoà, phường Hà Huy Tập) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Cẩm Kỳ

Thời điểm này, Trần Văn Thắng (45 tuổi, trú cùng địa phương) tìm đến nhà bố mẹ vợ cũ. Tại đây, Thắng đề nghị bố mẹ chị M. vào trong để hai người nói chuyện riêng. Ít phút sau, trong lúc ở riêng, đối tượng bất ngờ dùng dao tấn công khiến chị M. tử vong tại chỗ, sau đó rời khỏi hiện trường.

Công tác khám nghiệm hiện trường được triển khai ngay trong đêm, từng dấu vết, vật chứng liên quan được thu thập, ghi nhận phục vụ quá trình làm rõ vụ án. Đồng thời, các mũi trinh sát cũng được huy động, rà soát địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm đối tượng gây án đang bỏ trốn.

Được biết, chị M. và Thắng đã ly hôn và có với nhau hai người con chung. Chị M. đi lao động ở nước ngoài nhiều năm và vừa trở về thăm gia đình thì xảy ra vụ việc.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: daidoanket.vn