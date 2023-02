Hà Tĩnh có tỉ lệ gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế vi phạm cao

Vào hồi tháng 07/2021, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 13 bị can trong vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại các bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn và Nghi Xuân.