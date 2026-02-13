Gói nem thuê thu tiền triệu mỗi ngày cận Tết

26 Tết, chị Hoàng Thị Nga, 41 tuổi, ở phường Đông Quang tất bật tại một cơ sở làm nem cách nhà hơn 10 km. Công việc bắt đầu từ tờ mờ sáng, kéo dài đến khuya. Dù mệt, chị vẫn đăng ký tăng ca vì mức thu nhập những ngày này cao hơn nhiều so với bình thường.

"Những hôm cao điểm, tôi nhờ ông bà đón con để làm đến 21-22h. Có lúc tay căng cứng nhưng ai cũng cố gắng đua nhau cho kịp sản lượng", chị Nga nói.

Trước đây, chị là công nhân may, song thu nhập thấp, con còn nhỏ nên nghỉ việc ở nhà. Thời gian rảnh, chị nhận gói nem thuê cho các cơ sở gần nhà. Gần một tháng nay, chị làm liên tục để kịp đơn hàng Tết. Đôi tay thoăn thoắt, chỉ trong vài giây, một chiếc nem chua ba lớp lá đã hoàn thành.

Chị Hoàng Thị Nga thu về 1,5-2 triệu mỗi ngày từ nghề gói nem thuê. Ảnh: Lường Toán

Tương tự, chị Lê Thị Thanh, 43 tuổi, có 5 năm kinh nghiệm gói nem. Mỗi ngày, chị làm được 1.500-2.000 chiếc, cao điểm gần 3.000 chiếc. Với mức thù lao 600 đồng một chiếc dịp Tết, chị thu về hơn 1 triệu đồng mỗi ngày, cao hơn khoảng 50% so với ngày thường. Có hôm làm quên ăn, thu nhập gần 2 triệu đồng.

"Tôi dự tính làm hết Tết. Nếu công việc ổn định sẽ gắn bó lâu dài", chị Thanh cho biết.

Không chỉ lao động địa phương, dịp này nhiều sinh viên cũng tranh thủ làm thêm. Lê Thị Huyền, sinh viên năm nhất Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, được bạn giới thiệu làm công việc lau lá tại một cơ sở ở phường Quảng Phú. Huyền nhận khoảng 300.000 đồng mỗi ngày.

"Công việc không quá phức tạp nhưng làm liên tục nhiều giờ cũng khá mệt", nữ sinh chia sẻ. Huyền dự định làm đến 28 Tết mới về quê, dành tiền phụ giúp gia đình và mua sắm quần áo, quà bánh cho các em.

Cửa hàng nem chua Vị Thanh, phường Hạc Thành hối hả làm nem ngày áp tết. Ảnh: Lường Toán

Theo các cơ sở sản xuất, năm nay lượng đơn hàng tăng mạnh so với mọi năm. Không khí làm việc những ngày cận Tết nhộn nhịp từ sáng sớm đến khuya. Nhiều nơi phải thuê thêm hàng chục lao động thời vụ để kịp giao hàng.

Dù đã ngừng nhận đơn từ hơn chục ngày trước, phần lớn cơ sở vẫn phải sản xuất đến hết 28 Tết. Giá nguyên liệu như thịt lợn, lá chuối tăng, song nhiều nơi chỉ điều chỉnh giá bán nhích nhẹ để giữ khách.

"Chúng tôi cố gắng giữ giá vì kinh tế còn khó khăn, đồng thời muốn duy trì lượng khách quen", chị Huế, chủ một cơ sở tại phường Hạc Thành, nói.

Nữ sinh Lê Thị Huyền (giữa) tranh thủ dịp nghỉ học về quê đã xin đi lau lá chuối cho cửa hàng nem kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Lường Toán

Hiện nem chua vuông được bán 70.000-80.000 đồng 10 chiếc. So với nem thính hay nem nướng, nem chua vuông vẫn được nhiều người chọn làm quà biếu dịp Tết.

Nem chua là đặc sản nổi tiếng của Thanh Hóa, được làm từ thịt lợn xay nhuyễn trộn bì, tỏi, ớt và gia vị, gói bằng lá chuối tươi. Toàn tỉnh có hàng trăm cơ sở sản xuất nem truyền thống. Dịp Tết, hầu hết cơ sở hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, tại các phường Hạc Thành, Đông Sơn, Hàm Rồng còn có hàng trăm điểm sản xuất thời vụ tham gia gói nem, tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Tác giả: Lường Toán - Lê Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net