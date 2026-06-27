Giống xoài đắt đỏ bậc nhất thế giới 1,7 triệu/1 quả: Trồng thành công tại Việt Nam

Giống xoài đó là: Miyazaki.

Từng được xem là loại trái cây xa xỉ bậc nhất Nhật Bản với giá bán hơn 1,7 triệu đồng mỗi quả, xoài Miyazaki nay đã cho trái tại Củ Chi sau gần 4 năm thử nghiệm.

Lần đầu thưởng thức xoài Miyazaki trong một chuyến đi Nhật Bản, anh Nguyễn Minh Nhân, Phó giám đốc Công ty TNHH Stellar Orchard, ấn tượng bởi hương thơm và vị ngọt đặc trưng của loại quả được mệnh danh là "trứng mặt trời".

Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, anh Minh Nhân kể: "Tôi tự hỏi liệu giống xoài này có thể trồng được ở Việt Nam hay không".

Câu hỏi đó mở đầu cho hành trình kéo dài gần bốn năm nhằm đưa một trong những giống xoài nổi tiếng nhất Nhật Bản thích nghi với điều kiện khí hậu ở Củ Chi, TP HCM.

Miyazaki có tên thương mại là Taiyo no Tamago (Trứng Mặt Trời), được trồng chủ yếu tại tỉnh Miyazaki của Nhật Bản. Loại quả này nổi tiếng nhờ lớp vỏ đỏ rực, vị ngọt đậm và quy trình canh tác đặc biệt nghiêm ngặt.

Anh Nhân bên trong vườn xoài Miyazak (ảnh: Báo TT).

Tại Nhật Bản, từng quả xoài được bọc trong túi lưới khi còn trên cây. Khi chín tự nhiên, quả tự rụng vào túi và được thu hoạch mà gần như không cần thêm bất kỳ công đoạn xử lý nào. Chính việc để quả chín hoàn toàn tự nhiên giúp Miyazaki trở thành một trong những loại trái cây đắt đỏ nhất thế giới.

Theo anh Nhân, thời điểm bắt đầu đưa giống xoài Miyazaki về Việt Nam gần như không có mô hình thực tế hay tài liệu hướng dẫn nào để tham khảo. Trong khi đó, điều kiện khí hậu tại Nhật Bản khác biệt đáng kể so với môi trường nóng ẩm ở miền Nam. Toàn bộ quy trình từ chọn giống, chăm sóc đến xử lý ra hoa đều phải thử nghiệm lại từ đầu.

Nhóm kỹ thuật đã thử nghiệm sáu dòng giống khác nhau, theo dõi khả năng sinh trưởng, tỷ lệ ra hoa, đậu trái và chất lượng quả. Sau nhiều lần sàng lọc, hai dòng có khả năng thích nghi tốt nhất được giữ lại.

Sau gần bốn năm, những cây xoài Miyazaki đầu tiên tại Củ Chi đã cho lứa trái bói với gần 400 quả. Hiện doanh nghiệp đang sở hữu khoảng 1.500 gốc.

400 quả xoài đầu tiên với quy trình nghiêm ngặt

Để tạo ra những quả xoài đạt chất lượng cao, nhà vườn áp dụng quy trình canh tác khép kín trong nhà màng. Việc tuyển chọn trái được thực hiện rất nghiêm ngặt. Hàng trăm trái non bị loại bỏ, mỗi cây chỉ giữ lại khoảng 5-7 quả.

Theo nhà vườn, việc giảm số lượng giúp cây tập trung dinh dưỡng cho từng trái, tạo màu sắc đỏ đặc trưng và độ ngọt cao hơn. Toàn bộ lứa xoài đầu tiên với hơn 400 quả sau khi đưa ra thị trường đều được tiêu thụ nhanh chóng.

Dù vậy, anh Nhân cho rằng chất lượng hiện tại vẫn chưa phải đích đến cuối cùng.

Sự xuất hiện của giống xoài từng được xem là "trái cây tỷ phú" trên đất Việt cho thấy xu hướng đầu tư vào các loại nông sản giá trị cao đang ngày càng rõ nét. Thay vì chạy theo sản lượng, nhiều nhà vườn bắt đầu hướng đến những sản phẩm đặc sản, ứng dụng công nghệ và quy trình canh tác khắt khe để gia tăng giá trị cho nông nghiệp Việt Nam.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn