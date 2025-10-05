Giới siêu giàu muốn làm đám cưới ở Đà Nẵng, 30 công ty sự kiện hàng đầu Ấn Độ đổ về khảo sát

Một đám cưới của giới nhà giàu Ấn Độ tại TP Đà Nẵng - Ảnh: T.T.

Ngày 4-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết 30 công ty tổ chức đám cưới hàng đầu Ấn Độ đang có mặt ở các địa điểm tại Đà Nẵng, thực hiện chuyến khảo sát về dịch vụ tiệc cưới cao cấp.

Đà Nẵng thu hút mạnh đám cưới từ Ấn Độ

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Tán Văn Vương cho biết từ đầu năm đến nay, ngành du lịch thành phố đón hơn 14,4 triệu lượt khách - tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, thị trường Ấn Độ đã vươn lên thứ 3 trong số các thị trường quốc tế đến Đà Nẵng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Cũng theo ông Vương, những năm gần đây du khách Ấn Độ dần biết đến Đà Nẵng như một "thiên đường" du lịch cao cấp và là điểm đến lý tưởng để tổ chức các sự kiện cưới.

Đà Nẵng cũng là địa phương đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình thí điểm thu hút khách du lịch cưới với nhiều hỗ trợ đặc biệt như: hiển thị thông tin chào đón trên màn hình LED tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tặng hoa và quà lưu niệm cho cô dâu - chú rể, cùng các ưu đãi hấp dẫn như gói quay flycam, đêm phòng tân hôn, tour xích lô trải nghiệm...

Theo ông Murad Enver - Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Inventum Global, Đà Nẵng hiện nằm trong nhóm các điểm đến tổ chức đám cưới nổi bật ở Đông Nam Á.

Thành phố rất thuận lợi nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng, các khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế, mạng lưới giao thông hiện đại và vẻ đẹp thiên nhiên.

Ngoài ra các phòng tiệc lớn, không gian ngoài trời rộng rãi, khu nghỉ dưỡng ven biển phù hợp với nhiều phong cách tổ chức, cùng chất lượng dịch vụ vượt trội đã giúp thành phố ghi điểm tại Ấn Độ.

Đoàn doanh nghiệp Ấn Độ có mặt tại Đà Nẵng những ngày qua để khảo sát du lịch cưới - Ảnh: THY DINH

Cơ hội lớn cho Đà Nẵng để đón đám cưới tỉ phú

Theo Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Inventum Global, đám cưới Ấn Độ truyền thống thường có số lượng khách mời rất lớn, nhiều nghi lễ nối tiếp nhau và quy mô hoành tráng.

Các yêu cầu này Đà Nẵng hoàn toàn đủ năng lực để đáp ứng. Đặc biệt, những khách sạn nằm dọc bờ biển mang đến bối cảnh hoàn hảo cho các nghi lễ đặc trưng của đám cưới Ấn Độ như Mehndi, Sangeet, Baraat và lễ cưới chính.

"Đà Nẵng cũng rất đa dạng ẩm thực, phù hợp với các đám cưới Ấn Độ. Chúng tôi nhìn thấy đội ngũ bếp tại các khách sạn rất am hiểu ẩm thực Ấn Độ và các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, khách mời luôn cảm thấy gần gũi như ở quê nhà.

Hơn thế nữa, di sản văn hóa phong phú cùng vẻ đẹp thiên nhiên của Đà Nẵng đã biến lễ cưới không chỉ đơn thuần là một sự kiện mà còn trở thành một trải nghiệm du lịch khó quên", ông Murad Enver nhấn mạnh.

Tiệc cưới của một cặp đôi Ấn Độ tổ chức bên bãi biển Đà Nẵng - Ảnh tư liệu

Ông Pradeep Chauhan - đại diện thành viên của đoàn 30 doanh nghiệp Ấn Độ đang có mặt ở Đà Nẵng - cũng đánh giá cao hạ tầng du lịch của Đà Nẵng.

"Điều nổi bật nhất là sự sẵn sàng của các khách sạn trong việc thích ứng với nhu cầu văn hóa của chúng tôi; từ các nghi lễ truyền thống, ẩm thực Ấn Độ cho đến các lễ hội kéo dài nhiều ngày. Tôi tin rằng Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những điểm đến mới hấp dẫn nhất cho các đám cưới Ấn Độ" - ông Pradeep Chauhan nói.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết với việc sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, thành phố đang sở hữu tài nguyên và hạ tầng khổng lồ cho du lịch, trong đó có việc đáp ứng các lễ cưới.

Đà Nẵng sẽ chuẩn bị tốt nhất những điều kiện để đón sự kiện mừng hạnh phúc của các cặp đôi khắp nơi trên thế giới.

Theo kế hoạch, đoàn doanh nghiệp Ấn Độ sẽ tham quan các khu điểm nổi tiếng của thành phố như khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, phố cổ Hội An, VinWonders Nam Hội An… Các doanh nghiệp cũng khảo sát ở nhiều khu du lịch cấp cao như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Furama Danang Resort, Hyatt Regency Danang Resort, Wyndham Hoian Royal Beachfront Resort & Villas, Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An... Liên tiếp mấy năm gần đây, các tỉ phú Ấn Độ đã chọn Đà Nẵng làm đám cưới. Năm 2024, đám cưới với tổng chi phí 500.000 USD của cặp đôi tỉ phú diễn ra tại một khu lưu trú 5 sao với mức độ hoành tráng, quan khách đều là giới tinh hoa tại Ấn Độ. Đà Nẵng hiện coi du lịch tiệc cưới là mảng quan trọng để thu hút giới siêu giàu đến thành phố.

Tác giả: Thái Bá Dũng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ