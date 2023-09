Gin Tuấn Kiệt phủ nhận tin Puka mang thai sau màn cầu hôn chấn động

Mới đây, nam diễn viên hài Phát La đã đăng tải đoạn clip cho biết đang tập dượt tập văn nghệ, sẵn sàng quẩy hết mình trong đám cưới của cặp đôi Gin Tuấn Kiệt và Puka. Đặc biệt, Phát La còn "hé lộ" nghi vấn Puka đã có tin vui qua câu nói úp mở rằng cặp đôi này sẽ thông báo vào dịp đám cưới sắp tới.

Nam diễn viên hài chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ khi thông tin cầu hôn được công bố ra, còn chuyện Puka có bầu thì hiện tại Phát La chưa dám nói. Sau khi các bạn đám cưới vào tháng 11 thì các bạn sẽ công khai. Chúc cho Gin Tuấn Kiệt và Puka sớm có quý tử nha".

Cặp đôi Puka và Gin Tuấn Kiệt

Ngay lập tức nhiều người đã cho rằng cặp đôi Puka và Gin Tuấn Kiệt hiện đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng và sẽ công bố vào ngày tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng đây có thể chỉ là câu nói đùa để trêu ghẹo cặp đôi của Phát La mà thôi.

Sau những chia sẻ của Phát La, đích thân Gin Tuấn Kiệt đã lên tiếng đính chính, phủ nhận tin đồn: "Đồn bậy rồi nha, còn chưa đám cưới mà mọi người" - "|ông xã Puka" - Gin Tuấn Kiệt viết.

Puka và Gin Tuấn Kiệt không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp giải trí, mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng bởi chuyện tình cảm đầy lãng mạn, ngọt ngào giữa hai người.

Mặc dù đã nhiều lần phủ nhận tin đồn hẹn hò nhưng những khoảnh khắc "tình bể tình" của cặp đôi vẫn khiến người hâm mộ và bạn bè trong showbiz "đẩy thuyền" không ngừng.

Clip nam diễn viên hài Phát La "hé lộ" nghi vấn Puka đã có tin vui

Nhân dịp sinh nhật tuổi 29, nam ca sĩ Gin Tuấn Kiệt bất ngờ thông báo cầu hôn thành công nữ diễn viên Puka. Nam ca sĩ hạnh phúc viết: "Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Happy Birthday To Me. Món quà sinh nhật lớn nhất của Gin. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa. Và đặc biệt cám ơn khán giả đã luôn yêu thương "đẩy thuyền" nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến".

Về phía Puka, nữ diễn viên cũng đã đăng tải hình ảnh khoe nhẫn cưới kèm lời nhắn: "Happy Birthday. Tặng anh món quà sinh nhật to nặng, hạn sử dụng cả đời, miễn đổi trả".

Đám cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt đã được lên kế hoạch tổ chức vào cuối năm nay. Dự kiến sẽ là đám cưới rầm rộ cả làng giải trí Việt, quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám tới tham gia và chúc phúc.

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: Báo Người lao động