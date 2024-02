Bắt nghi phạm giết người, lẩn trốn trên núi đá ngoài biển

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh truy bắt thành công nghi phạm Bùi Văn Lương khi đang lẩn trốn trên một núi đá ngoài biển thành phố Cẩm Phả - Ảnh cắt từ video

Chiều 28-2, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc Phòng cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với công an các địa phương gồm: Móng Cái, Cẩm Phả, Vân Đồn và các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy bắt thành công nghi phạm giết người, lẩn trốn trên một núi đá ngoài biển thuộc thành phố Cẩm Phả.

Bắt nghi phạm giết người tại quán bar rồi lẩn trốn trên núi

Trước đó, đêm 25-2, tại quán bar Kinh Đô thuộc khu 3, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ án mạng do mâu thuẫn khi đang uống bia, nghe nhạc.

Nghi phạm Bùi Văn Lương (39 tuổi, trú tại xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) đã dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của anh L.V.L. (32 tuổi, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái) khiến nạn nhân gục tại chỗ và chết sau đó.

Sau khi gây án, Lương bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với công an một số địa phương và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy bắt nghi phạm.

Nghi phạm Bùi Văn Lương tại cơ quan điều tra - Ảnh: HÀ TÂM

Trưa 28-2, sau hơn 48 giờ gây án, lực lượng chức năng đã phát hiện và truy bắt thành công nghi phạm Bùi Văn Lương khi người này đang lẩn trốn tại khu vực núi đá thuộc hòn Bọ Cắn, trong vùng biển Hòn Nét thuộc TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: TIẾN THẮNG



Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ