Gian lận hồ sơ, một doanh nghiệp bị cấm đấu thầu

Ngày 9/10, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam đã có quyết định về việc xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Thiên An Tân, trụ sở tại 25 Nguyễn Thái Học, phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam.

Theo đó, căn cứ Khoản 1 Điều 122 Nghị định 63 năm 2014, UBND huyện Núi Thành quyết định hình thức cấm Công ty TNHH Thiên An Tân tham gia hoạt động đấu thầu đối với dự án, dự toán mua sắm thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện Núi Thành. Thời gian cấm 5 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Lý do vì Công ty TNHH Thiên An Tân đã có hành vi gian lận trong đấu thầu, cố tình cung cấp tài liệu dự thầu không trung thực, vi phạm điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu khi tham gia dự thầu các gói thầu thi công xây dựng thuộc các dự án: Hệ thống nước sạch xã Tam Mỹ Tây; Hệ thống nước sạch xã Tam Anh Bắc; Hệ thống nước sạch xã Tam Xuân I và Hệ thống nước sạch xã Tam Anh Nam.

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành giao UBND các xã (chủ đầu tư): Tam Mỹ Tây, Tam Anh Bắc, Tam Xuân I và Tam Anh Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải Quyết định xử lý vi phạm của Chủ tịch UBND huyện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh theo đúng quy định; Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi giám sát việc chấp hành thực hiện của các chủ đầu tư.

Trước đó, Người Đưa Tin thông tin, UBND xã Tam Xuân 1 tổ chức đầu thầu công trình hệ thống nước sạch xã Tam Xuân 1 trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, căn cứ nội dung E-HSDT, hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, của gói thầu thi công xây dựng công trình hệ thống nước sạch xã Tam Xuân 1 do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quanacons lập và được UBND xã Tam Xuân 1 phê duyệt tại quyết định 552/QĐ-UBND ngày 10/11/2022.

Trong thời gian đăng thầu từ 11/11/2022 đến 21/11/2022 có 2 nhà thầu tham gia đấu thầu là Công ty TNHH Thiên An Tân và Liên doanh Công ty Trung Việt – An Thành Lũy.

Nhưng, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quanacons đã phát hiện 2 chứng chỉ hành nghề của ông nguyễn Tiến Thuần số HCM-00085843 và ông Bùi Huy Toàn số HCM-00062159 để chứng minh năng lực của các nhân sự chủ chốt của công ty TNHH Thiên An Tân đều là chứng chỉ giả có xác nhận của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thuộc Sở xây dựng Tp.Hồ Chí Minh.

Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng, Sở Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh xác nhận không ban hành Quyết định về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 2 nhân sự chủ chốt của Công ty TNHH Thiên An Tân.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quanacons thông báo nội dung vi phạm trong công tác đấu thầu của Công ty TNHH Thiên An Tân cho UBND xã Tam Xuân 1 biết và UBND xã cũng đã nhiều lần mời đại diện của Công ty này nhưng Công ty không tham dự.

Ngày 31/7/2023, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 1 đã lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thiên An Tân với hành vi vi phạm hành chính gian lận trong đấu thầu.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn