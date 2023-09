Giảm giá mạnh, chiếc ô tô hạng B này còn rẻ hơn cả xe hạng A Hyundai Grand i10

Tháng 9 dương lịch này trung với tháng 7 Âm lịch (tháng Cô hồn). Theo quan niệm dân gian, trong tháng này, người dân sẽ hạn chế mua những món đồ có giá trị kinh tế cao, ô tô cũng không nằm trong ngoại lệ.

Để kích cầu tiêu dùng trong tháng mua sắm ảm đạm này, nhiều thương hiệu đã đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá đặc biệt dành cho khách hàng. Thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản Mazda cũng đang có chương trình giảm giá đặc biệt cho chiếc Mazda 2.

Trong tháng 9, xe đã được điều chỉnh giảm toàn bộ các phiên bản, thấp nhất chỉ còn 415 triệu đồng.

Cụ thể, New Mazda 2 1.5L AT chỉ còn 415 triệu đồng tương đương bản cũ, giảm 14 triệu đồng so với tháng trước. Mức giá này thấp hơn các phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Grand i10 hạng A.

Ngoài New Mazda 2, các xe dòng Mazda 2 còn lại được giảm giá từ 13 – 18 triệu đồng. Trong đó, Mazda 2 1.5L Luxury giảm 15 triệu đồng, có giá bán mới là 459 triệu đồng.

Mazda 2 Sport 1.5L Luxury và Premium cũng được điều chỉnh giá giảm lần lượt 13 và 18 triệu đồng. Sau giảm giá, chiếc xe này có giá niêm yết từ 479 – 519 triệu đồng.

Như vậy, đây là thời điểm mà giá xe Mazda 2 được xem là khá tốt để khách hàng có thể xuống tiền.

Mazda 2 1.5L Luxury có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4355 x 1695 x 1470mm, chiều dài cơ sở 2.570mm, khoảng sáng gầm xe 140mm.

Đây cũng là mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống đèn LED thích ứng thông minh (ALH) thế hệ mới, với khả năng tự động điều chỉnh phạm vi chiếu sáng với 20 vùng sáng độc lập, và tầm chiếu sáng xa nhất lên đến 235m.

Bên trong khoang lái trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, gương tự động chống chói.

Ngoài ra, những tính năng an toàn khác như hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) cũng là một trong những lợi thế giúp mẫu xe này được lòng kể cả những khách hàng khó tính nhất.

Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố của nhà sản xuất là từ 5,62 - 8,73 lít/100km, tùy thuộc chu trình di chuyển.

Tại Việt Nam, New Mazda2 được THACO AUTO phân phối gồm 7 phiên bản số tự động, cùng 2 tùy chọn kiểu dáng là sedan và hatchback. Mẫu xe này không được hưởng ưu đãi phí trước bạ 50% của Chính phủ.

Về doanh số, theo báo cáo doanh số từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong phân khúc xe hạng B tại Việt Nam, Mazda 2, trong 7 tháng đầu năm 2023, doanh số Mazda đạt 2.289 xe. Đối thủ cạnh tranh của mẫu xe này bao gồm Kia Soluto, Suzuki Ciaz, Swift...

Tác giả: Pha Lê

Nguồn tin: Phụ nữ số