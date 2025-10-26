Bắt kẻ trộm chó thủ sẵn bột ớt để chống trả khi bị truy đuổi

Các nghi can trộm chó và tiêu thụ chó bị trộm cùng tang vật - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 25-10, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phát hiện, bắt giữ một nhóm nghi phạm chuyên trộm chó và tiêu thụ chó bị trộm.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo trên địa bàn, rạng sáng 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã kiểm tra hành chính lò mổ chó tại số 107/6 đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện và bắt giữ 4 nghi can có hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó gồm:

Bà Phạm Thị Liên (58 tuổi) là chủ cơ sở giết mổ; Đặng Nhật Bằng (23 tuổi, ngụ xã Bà Điểm), Nguyễn Thị Thúy An (26 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) là hai người trực tiếp thu mua chó bị trộm và Nguyễn Sinh Gơ (30 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) - người trực tiếp trộm chó.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Sinh Gơ vừa sử dụng súng kích điện tự chế để bắn trộm 4 con chó (tổng trọng lượng 51kg), sau đó mang đến bán cho An và Bằng.

Bước đầu, những người trên thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan công an xác định Bằng và An được bà Liên giao nhiệm vụ thu mua chó từ những người trộm cắp mang đến bán, sau đó giết mổ tiêu thụ.

Bộ súng kích điện tự chế và bột ớt được chuẩn bị để chống trả (phải) - Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường 19 con chó đã chết (tổng trọng lượng 215kg, trong đó có 4 con vừa bị trộm); 1 bộ súng kích điện tự chế; 11 túi ni lông chứa bột ớt (dùng để chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục truy xét tất cả những ai liên quan, mở rộng điều tra làm rõ đường dây tiêu thụ chó trộm và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ