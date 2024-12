Giám đốc Công ty TNHH Đại Hùng Thắng bị truy nã

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Hữu Thắng (SN 1977, trú tại tổ 6, khu 6, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.