Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam

Sáng nay (6/8), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Chín – Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đọc Quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đối với ông Nguyễn Đức Dũng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (phải) Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Văn Dũng (trái) Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Dũng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thay mặt Đảng bộ tỉnh tặng hoa, phát biểu chúc mừng ông Nguyễn Đức Dũng được chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã thống nhất họp và phân công đồng chí Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết thêm, ông Nguyễn Đức Dũng là cán bộ trưởng thành và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành Công an, tin tưởng ông Dũng sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương giao trọng trách mới, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam khẳng định, đây là niềm tự hào, vinh dự lớn đối với bản thân ông; đồng thời cũng là trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Quảng Nam đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng có không ít khó khăn, thử thách, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền phải nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Dũng

Ông Nguyễn Đức Dũng, 57 tuổi, quê quán xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ (nay là phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi; Trình độ: Đại học An ninh nhân dân.

Ông Dũng từng trải qua nhiều chức vụ trong ngành Công an như: Phó Trưởng Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn.

Từ tháng 10/2012 đến tháng 11/2014, ông là Trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị rồi Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam; Từ tháng 8/2016 đến tháng 11/2019, ông Nguyễn Đức Dũng là Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Tháng 11/2019, ông Nguyễn Đức Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, sáng 22/7, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả 100%, Tỉnh ủy viên có mặt đã bỏ phiếu đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025; thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Đức Dũng để bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo VOV