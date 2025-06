Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum nghỉ công tác chờ nghỉ hưu

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, giám đốc Công an tỉnh Kon Tum - Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum

Ngày 4-6, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ với lãnh đạo Công an tỉnh.

Theo đó, thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ, đại tá Nguyễn Hồng Nhật, giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, có nguyện vọng xin nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Nguyện vọng này của giám đốc Công an tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất.

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật (60 tuổi), quê quán xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông có gần 42 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân với hơn 10 năm giữ chức vụ lãnh đạo Công an tỉnh.

Năm 2020, đại tá Nguyễn Hồng Nhật được bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Kon Tum. Trước đó, ông là phó giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Trong quá trình công tác, đại tá Nguyễn Hồng Nhật được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và nhiều huân, huy chương khác.

