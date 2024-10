Giám định thương tật người bị đánh khi làm thơ đăng trên Facebook

Theo Công an huyện Lệ Thuỷ, Công an Quảng Bình cho biết, cơ quan chức năng phải tiến hành giám định mức độ thương tật của ông Ngô Văn Lư, xã Ngư Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình để làm căn cứ, củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng pháp luật việc ông Lư bị hành hung.

Ông Ngô Văn Lư bị các đối tượng đánh ngất xỉu xuống nền nhà.

Như trước đó Báo CAND đã đăng tin, vào tối 10/10, ông Ngô Văn Lư cùng vợ đang ăn cơm tối thì bất ngờ có nhóm khoảng 10 người đi trên 2 xe ô tô đến ập vào nhà và lôi ông Lư ra đánh. Nhóm người trên đã đánh ông Lư rất dã man, làm ông bị thương tích đầy mình, dẫn đến bất tỉnh tại hiên nhà. Nghe tiếng kêu cứu từ nhà ông Ngô Văn Lư, nhiều người dân địa phương chạy đến can ngăn và lên tiếng bảo vệ thì nhóm người trên lên xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Theo người nhà nạn nhân, vì thương tích nặng nên gia đình chuyển ông Ngô Văn Lư vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Ông Ngô Văn Lư nằm viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Được biết, ngày 10/10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thuỷ tổ chức giải bóng chuyền giao hữu, nhưng do công tác tổ chức không được chặt chẽ, để xảy ra mâu thuẫn nên các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Thấy sự việc như vậy, ông Lư đã làm một bài thơ kể về giải bóng chuyền và đăng lên mạng xã hội Facebook. Và tối hôm đó ông bị đánh do số người trên nói ông làm thơ châm biếm họ.

Liên quan đến vụ việc, hiện Công an huyện Lệ Thuỷ cũng đã triệu tập nhóm người đánh ông Ngô Văn Lư đến cơ quan Công an để lấy lời khai. Theo đó, có 7 người tham gia trong vụ việc này và đều thừa nhận có hành vi xông vào nhà đánh ông Lư đến mức phải nhập viện cấp cứu. 7 người này thuộc thôn Liêm Tiến, cùng xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy cách nhà nạn nhân không xa. Nhóm này có tham gia trong giải bóng chuyền hôm 10/10 do Hội nông dân xã Ngư Thuỷ tổ chức.

Tác giả: Sông Lam

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân