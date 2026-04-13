Giẫm đạp tại pháo đài cổ ở Haiti, ít nhất 25 người chết

Hỗn loạn xảy ra tại lối vào pháo đài Laferriere tại tỉnh Nord, ngày 11/4, khi đông đảo học sinh, du khách đến dự lễ hội thường niên ở khu di tích trên đỉnh núi này. Chen lấn xô đẩy đã gây ra giẫm đạp và mưa lớn khiến thảm kịch trở nên tồi tệ hơn, Jean Henri Petit, Giám đốc cơ quan Phòng vệ Dân sự tỉnh Nord, ngày 12/4 cho biết.

Ban đầu, giới chức tỉnh cho biết ít nhất 30 người thiệt mạng, sau đó đính chính là 25 người chết, hơn 30 người đang phải điều trị tại bệnh viện.

Đánh giá sơ bộ cho thấy tình trạng quá tải nghiêm trọng, xuất phát từ thiếu sót trong quản lý đám đông, đã dẫn tới cảnh chen lấn, giẫm đạp. Nhiều trường hợp bị ngạt thở, bất tỉnh.

Giày dép của các nạn nhân vụ giẫm đạp tại hiện trường lối vào khu di tích pháo đài Laferriere tại miền bắc Haiti, ngày 12/4. Ảnh: AP

Đến ngày 12/4, thi thể một số nạn nhân vẫn còn ở hiện trường. Cảnh sát Haiti đang điều tra làm rõ nguyên nhân thảm kịch.

Pháo đài Laferriere là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Haiti, được xây hồi đầu thế kỷ 19, không lâu sau khi Haiti giành độc lập từ Pháp. Quần thể công viên lịch sử được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1982.

Donaldson Jean cho biết em gái anh đến thăm pháo đài sau thời gian nỗ lực học tập, đạt đủ điều kiện tham gia chuyến đi thực tế dành cho những học sinh xuất sắc. Anh bật khóc khi đưa thi thể em gái ra ngoài.

Pháo đài Laferriere tại miền bắc Haiti. Ảnh: Wikipedia

"Ngày nào em tôi cũng học, từ sáng đến tối, để được vào chương trình dành cho học sinh giỏi", anh nói. "Trước bữa tối, em vẫn thường đến nhờ tôi giúp làm bài tập. Vậy mà giờ tôi đã mất em rồi".

Vụ giẫm đạp diễn ra trong bối cảnh Haiti đang chật vật đối phó với tình trạng bạo lực băng đảng lan rộng.

Quốc đảo này cũng liên tiếp hứng chịu nhiều thảm họa trong những năm gần đây, trong đó có vụ nổ bồn chứa nhiên liệu năm 2024 khiến 20 người thiệt mạng. Năm 2021, nước này hứng chịu động đất khiến 2.000 người chết.

Tác giả: Đức trung

Nguồn tin: vnexpress.net