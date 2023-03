Giải thưởng hấp dẫn ở Cúp Quốc gia 2023

Cúp Quốc gia 2023 có nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Cùng với Giải Vô địch quốc gia và Hạng Nhất Quốc gia, Cúp Quốc gia là giải đấu được người hâm mộ đón đợi bởi tính chất hấp dẫn của thể thức thi đấu, chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ.

Cúp Quốc gia 2023 dự kiến khai mạc ngày 1/4 với sự tham dự của 25 CLB, bao gồm: 14 CLB tới từ V.League 1 và 11 CLB tới từ V.League 2: CLB Becamex Bình Dương, Công An Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Thép Xanh Nam Định, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, TP.HCM, TopenLand Bình Định, Viettel, Bà Rịa–Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF-CAND, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam, Sài Gòn.

25 CLB chuyên nghiệp sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận thua. Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức của mỗi trận đấu, nếu tỉ số hòa, hai CLB sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định CLB thắng. Hai CLB thắng vòng Bán kết được thi đấu trận chung kết, hai CLB thua vòng Bán kết đồng giải Ba.

Ở mùa giải năm nay, tiền thưởng cho đội vô địch và đội xếp thứ 2, thứ 3 đã tăng gấp đôi so với mùa giải trước. Theo điều lệ của giải, đội vô địch sẽ được nhận 2 tỷ đồng, Á quân nhận được 1 tỷ đồng và 2 đội đồng hạng ba, mỗi đội nhận được 400 triệu đồng.

Câu lạc bộ thắng vòng loại sẽ được 10 triệu đồng, thắng vòng 1/8 sẽ được 20 triệu đồng và thắng tứ kết sẽ được 30 triệu đồng.

Kết quả bốc thăm được công bố mới đây đã xuất hiện một nhánh đấu “tử thần” với sự xuất hiện của tốp 5 đội bóng được đánh giá hàng đầu của V-League 2023, gồm: CLB Hà Nội (nhì bảng V.League), Nam Định (hạng 3), Viettel (hạng 5), Hải Phòng (hạng 6) và Công An Hà Nội (hạng 8).

Trận cầu tâm điểm vòng đầu Cúp Quốc gia sẽ là cuộc chạm trán giữa CLB Nam Định và Hải Phòng trên sân Thiên Trường. Đây là cặp đấu nội bộ V-League duy nhất ở vòng loại Cúp Quốc gia năm nay. Trong khi đó, CLB Đông Á Thanh Hóa sẽ được nghỉ thi đấu ở lượt trận đầu tiên.

Tác giả: Đại Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn