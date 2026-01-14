Giải mã sức hút ứng dụng 'thần chết' đứng đầu bảng xếp hạng App Store

Are Your Dead? leo top bảng xếp hạng ứng dụng trả phí trên App Store ở Trung Quốc. Ảnh: qq.

Một ứng dụng có tên khá nhạy cảm Are You Dead? (tạm dịch: Bạn đã chết chưa?) đang thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng khi bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng trả phí trên App Store tại Trung Quốc.

Dù iPhone cũng có tính năng Check In (Kiểm tra an toàn), Are You Dead? vượt trội ở chỗ gửi lời nhắc hàng ngày.

Nếu người dùng "biến mất" trong nhiều ngày liên tiếp, hệ thống sẽ gửi email cảnh báo vào ngày hôm sau để người thân kịp thời can thiệp.

Thực tế, sự trỗi dậy của Are You Dead? không chỉ là một hiện tượng công nghệ, mà là tấm gương phản chiếu sự thay đổi nhân khẩu học tại Trung Quốc.

BBC dẫn nguồn từ dữ liệu của Global Times cho biết đến năm 2030, đất nước này sẽ có tới 200 triệu hộ gia đình chỉ có một người, với hơn 30% dân số sống một mình.

"Cho dù bạn là nhân viên văn phòng độc thân, sinh viên sống xa nhà hay bất kỳ ai chọn lối sống một mình, ứng dụng sẽ là người bạn đồng hành an toàn của bạn. Việc điểm danh hàng ngày báo hiệu sự an toàn, trong khi các tình huống bất thường sẽ kích hoạt thông báo sớm để mang lại sự an tâm cho những người quan tâm đến bạn", mô tả của Are You Dead? trên App Store.

Cách hoạt động của ứng dụng khá đơn giản. Người dùng cần mở ứng dụng mỗi ngày để "điểm danh”.

Cách hoạt động của ứng dụng "Are you dead". Ảnh: BGR.

Hệ thống sẽ âm thầm theo dõi trạng thái hoạt động trong luồng ứng dụng. Nếu người dùng không mở ứng dụng trong 2 ngày liên tiếp, hệ thống sẽ gửi một email nhắc nhở vào ngày thứ ba. Đây được xem là cơ chế cảnh báo nhằm phát hiện các tình huống bất thường.

Mặc dù có tính năng hữu ích, không thể phủ nhận cái tên gây sốc chính là bệ phóng đưa ứng dụng này lên đỉnh cao danh vọng.

Trong tiếng Trung, ứng dụng này có tên là "Si-le-ma". Theo BBC, đây là một cách chơi chữ đầy thâm thúy dựa trên tên của ứng dụng giao đồ ăn nổi tiếng nhất Trung Quốc là E-le-ma (tạm dịch: Bạn Đã Đói Chưa?).

Tuy nhiên, trước những ý kiến trái chiều cho rằng cái tên quá u ám, công ty phát triển Moonscape Technologies cho biết đang xem xét việc đổi tên. Tại thị trường phương Tây, bao gồm cả Mỹ, ứng dụng này sử dụng cái tên nhẹ nhàng hơn nhiều là Demumu.

Mặc dù tên gọi kém hấp dẫn hơn, Demumu vẫn nằm trong top hai ứng dụng tiện ích trả phí hàng đầu tại Mỹ, Singapore và Hong Kong. Ứng dụng này cũng nằm trong top 4 tại Australia và Tây Ban Nha, cho thấy sự quan tâm toàn cầu đối với các ứng dụng an toàn.

Theo các nhà phát triển, Are You Dead? cũng được thiết kế để bảo mật thông tin cá nhân. Ứng dụng không thu thập dữ liệu vị trí và sử dụng mã hóa để bảo vệ hồ sơ điểm danh và thông tin liên lạc.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: znews.vn