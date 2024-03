Giải mã bí ẩn thi thể nữ giới bị đốt, giấu trong bụi cây

Tại hiện trường, công an xác định nạn nhân là một phụ nữ ngoài 50 tuổi, chết trong tư thế nằm ngửa trong bụi cây rậm rạp, trên cổ có vết cắt sâu, áo khoác ngoài bị mở phanh, áo trong bị kéo lên quá ngực, không mặc quần, từ phần bụng trở xuống bị đốt cháy. Nạn nhân sau đó được xác định là bà Lê Thị Thanh (SN 1961, trú tại thôn Phú Bình 2, xã Cam Tân). Xác định đây là một vụ án giết người, đốt xác, công an huyện đã báo cáo về Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh minh họa, nguồn internet)