Giá xăng tăng, giá dầu giảm

Theo cơ quan điều hành, giá xăng E5RON92 tăng 74 đồng/lít so với kỳ trước, lên 19.196 đồng/lít; giá xăng RON95 tăng 33 đồng/lít so với kỳ trước, lên 19.565 đồng/lít.

Giá xăng tăng nhẹ trong chiều nay

Trong khi đó, các mặt hàng dầu được điều chỉnh giảm. Dầu diesel 0.05S giảm 269 đồng/lít, về 17.136 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 206 đồng/lít so với kỳ trước, về 17.108 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 248 đồng/kg, về 16.264 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Như vậy, giá xăng trong nước tăng sau kỳ giảm nhẹ trước đó.

Cách đây 7 ngày, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 60 đồng, xuống 19.530 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 60 đồng, về mức 19.120 đồng/lít.

Ngược lại, các mặt hàng dầu tăng 90-350 đồng/lít. Dầu diesel tăng 180 đồng, lên 17.400 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 180 đồng, lên giá mới 17.310 đồng và dầu mazut tăng 350 đồng, lên giá mới là 16.510 đồng.

Rạng sáng nay 29-5, trên các trang dữ liệu giao dịch giá dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, (hồi 6 giờ 40 phút, giờ Việt Nam), giá dầu thô thế giới tiếp tục biến động.

Dầu WTI giao dịch ở mức 62,3 USD/thùng, tăng 1,3 USD/thùng, tương ứng mức giảm 2,15% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 65,3 USD/thùng, tăng 1,12 USD/thùng, tương ứng mức tăng 1,76%.

Diễn biến bất ngờ giá dầu thô thế giới hôm nay khiến bình quân giá dầu thô tháng 5 đồng loạt tăng mạnh so với tháng 4-2025. Cụ thể, dầu WTI tăng 3,17% so với tháng trước; dầu Brent tăng 3,28%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô các loại giảm trên 21%.

Tác giả: Lê Thúy

Nguồn tin: Báo Người lao động