Giá xăng giảm còn 20.000 đồng/lít

Chiều 9/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến được quy định như sau:

Xăng E5RON92 có giá không cao hơn 19.191 đồng/lít, giảm 539 đồng/lít so với kỳ điều hành trước và thấp hơn xăng E10RON95-III 812 đồng/lít; Xăng E10RON95-III có giá không cao hơn 20.003 đồng/lít, giảm 412 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 21.745 đồng/lít, tăng 569 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 13.735 đồng/kg, giảm 318 đồng/kg.

Biến động giá xăng dầu trong nước (Ảnh: Bộ Công Thương).

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước với mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học, 0 đồng/lít đối với dầu diesel và 200 đồng/kg đối với dầu mazut.

Đối với chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, cơ quan điều hành quyết định không chi đối với cả ba mặt hàng gồm xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 2/7 đến 9/7 chịu tác động của nhiều yếu tố đan xen.

Trong đó có việc Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau; một số tàu chở dầu tiếp tục bị tấn công tại eo biển Hormuz; OPEC+ thống nhất tăng sản lượng khai thác từ tháng 8; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine tiếp diễn với việc Ukraine tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga; cùng với đó là động thái Nga cấm xuất khẩu dầu diesel.

Những yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động theo từng mặt hàng.

Bình quân trong kỳ điều hành, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 đạt 94,948 USD/thùng, giảm 3,218 USD/thùng (tương đương giảm 3,28%); giá xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III ở mức 97,468 USD/thùng, giảm 2,624 USD/thùng (giảm 2,62%).

Trong khi đó, giá dầu diesel 0,05S bình quân đạt 116,456 USD/thùng, tăng 4,656 USD/thùng (tăng 4,16%); giá dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 428,324 USD/tấn, giảm 4,486 USD/tấn (giảm 1,04%).

Bộ Công Thương cũng cho biết, tính đến ngày 9/7/2026, giá xăng và dầu tại Việt Nam vẫn thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới. Cụ thể, đối với xăng, giá bán tại Việt Nam là 20.003 đồng/lít, thấp hơn mức 27.678 đồng/lít tại Thái Lan (được Chính phủ trợ giá), 25.738 đồng/lít tại Campuchia (được Chính phủ trợ giá), 35.688 đồng/lít tại Lào và 29.175 đồng/lít tại Trung Quốc (được Chính phủ khống chế giá).

Đối với dầu diesel, giá bán tại Việt Nam là 21.745 đồng/lít, thấp hơn mức 27.678 đồng/lít tại Thái Lan (được Chính phủ trợ giá), 26.715 đồng/lít tại Campuchia, 30.480 đồng/lít tại Lào và 26.234 đồng/lít tại Trung Quốc (được Chính phủ khống chế giá).

Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn