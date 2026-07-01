Hôm nay 1/7, giá xăng đồng loạt tăng mạnh

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá bán lẻ xăng E5 RON92 lên mức 20.785 đồng/lít, tăng 1.426 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Giá xăng E10 RON95-III tăng 1.287 đồng/lít, lên mức tối đa 21.203 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được giữ nguyên ở mức tối đa 21.866 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S cũng giữ nguyên ở mức 15.030 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương tiếp tục trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước với mức 300 đồng/lít đối với xăng sinh học, 800 đồng/lít đối với dầu diesel và 800 đồng/kg đối với dầu mazut; đồng thời không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng này.

Như vậy, giá xăng đã tăng sau 5 kỳ giảm liên tiếp gần đây. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 34, cho phép kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu đến ngày 30/9, tức là thêm 3 tháng so với quy định đang áp dụng.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ ngày 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 là 8% và E10 là 7%. Nghị quyết có hiệu lực đến ngày 30/9. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ điều chỉnh thời gian áp dụng để phù hợp với diễn biến thị trường xăng dầu, yêu cầu điều hành kinh tế vĩ mô.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn nhằm đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời góp phần giảm chi phí vận tải, logistics, sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bộ Công Thương cho biết mức giá mới được áp dụng từ 0h ngày 1/7. Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu được quyết định giá bán cụ thể nhưng không sớm hơn thời điểm này.

Tác giả: Quỳnh Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn