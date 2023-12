Giá xăng, dầu điều chỉnh giảm mạnh từ 15h chiều nay 14/12

Mua, bán xăng tại một điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 14/12.

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 giảm 778 đồng/lít, không cao hơn 20.512 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 917 đồng/lít, không cao hơn 21.405 đồng/lít.

Giá dầu điêzen 0.05S không cao hơn 19.010 đồng/lít (giảm 711 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 19.964 đồng/lít (giảm 958 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 14.978 đồng/kg (giảm 549 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Đợt này, liên bộ trích lập Quỹ BOG đối với dầu madút 300 đồng/kg, không trích Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa; không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 36 đợt điều chỉnh, trong đó 18 lần tăng, 14 lần giảm và 4 kỳ giữ nguyên.

Theo liên bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 07/12/2023-13/12/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Tồn kho dầu của Mỹ giảm, lo ngại về tình hình an ninh ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu từ khu vực này, việc các quốc gia đạt được thỏa thuận lịch sử để bắt đầu giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu tại hội nghị COP28…các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động tăng, giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 07/12/2023 và kỳ điều hành ngày 14/12/2023 là: 84,544 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,506 USD/thùng, tương đương giảm 5,06% so với kỳ trước); 88,544 USD/thùng xăng RON95 (giảm 4,890 USD/thùng, tương đương giảm 5,23% so với kỳ trước); 99,230 USD/thùng dầu hỏa (giảm 5,678 USD/thùng, tương đương giảm 5,41% so với kỳ trước); 94,824 USD/thùng dầu điêzen (giảm 4,186 USD/thùng, tương đương giảm 4,23% so với kỳ trước); 422,968 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 32,448 USD/tấn, tương đương giảm 7,12% so với kỳ trước).

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 được ban hành mới đây của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành/công bố giá xăng dầu sẽ rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 7 ngày, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Với công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu, Nghị định sẽ điều chỉnh thời gian rà soát, công bố chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về cảng, premium để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước từ 06 tháng xuống 03 tháng nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời hơn giá và các loại chi phí cho doanh nghiệp, tạo động lực cho doanh nghiệp tạo nguồn xăng dầu cung ứng cho thị trường nội địa.

Tác giả: Đức Dũng

Nguồn tin: bnews.vn