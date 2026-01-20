Gia đình Việt trang hoàng nhà cửa đón Tết sớm

Không khí rộn ràng len lỏi vào từng ngôi nhà khi nhiều gia đình bắt đầu “thay áo mới” cho không gian sống ngay từ đầu tháng Chạp. Lựa chọn phong cách tối giản, màu sắc sang trọng và vật dụng trang trí tinh tế, họ biến ngôi nhà thành một góc Tết thu nhỏ đầy ấm áp và hiện đại.

Không khí Tết năm 2026 đến sớm hơn thường lệ khi nhiều gia đình đã bắt đầu trang hoàng không gian sống ngay từ đầu tháng cuối năm. Nếu như trước đây, việc trang trí Tết thường diễn ra sát 23 tháng Chạp, thì năm nay sự rộn ràng xuất hiện sớm hẳn. Những cây đào nở sớm, những nhành mai vàng rực rỡ, dây đèn trang trí lung linh và câu đối đỏ được treo lên từ rất sớm trong nhiều căn hộ.

Gia đình chị Thu Hoài (đường Trần Kim Xuyến - Hà Nội) đã bắt đầu trang trí nhà từ cuối tháng 11 dương lịch. Chị chia sẻ rằng công việc cuối năm khá bận rộn nên muốn chuẩn bị trước để gia đình có thêm thời gian tận hưởng không khí Tết. Căn hộ 137m2 của chị được trang trí bằng hoa lụa cao cấp, đào, đèn vàng ấm và vài món đồ thủ công tạo nên một góc Tết trang nhã nhưng ấm cúng.

Nhiều gia đình Việt trang trí nhà đón Tết sớm (Ảnh: Đinh Thu Hoài)

Căn hộ 137m2 của gia đình chị Hoài được trang trí đẹp mắt (Ảnh: Đinh Thu Hoài)

Khu vực bếp được chị Hoài sắp xếp gọn gàng và ấm cúng (Ảnh: Đinh Thu Hoài)

Không chỉ riêng gia đình chị Hoài, nhiều gia đình trẻ khác cũng chọn trang trí sớm để cả nhà có thời gian thư giãn, cùng nhau chăm sóc, chỉnh sửa từng chi tiết. Khi mọi thứ không còn phải vội vàng, những khoảnh khắc chuẩn bị Tết trở nên nhẹ nhàng và gắn kết hơn.

Xu hướng trang trí Tết sớm bùng nổ

Sự bùng nổ của xu hướng trang trí sớm bắt nguồn từ mong muốn kéo dài niềm vui Tết. Sau một năm làm việc bận rộn, nhiều người lựa chọn chuẩn bị từ trước để không bị cuốn vào vòng xoáy dọn dẹp vội vàng vào những ngày cuối cùng. Cảm giác sống trong không khí Tết từ sớm mang lại sự hào hứng, tinh thần tích cực và cảm giác chuẩn bị chu đáo.

Bên cạnh đó, mạng xã hội đóng vai trò lớn trong việc lan tỏa xu hướng này. Những video trang trí Tết, hướng dẫn phối màu, tạo góc chụp ảnh trong nhà lan truyền nhanh chóng trên TikTok, Facebook, YouTube khiến nhiều gia đình muốn bắt đầu sớm để không bị “lỗi nhịp”. Đây cũng là lý do khiến các cửa hàng đồ trang trí Tết đông khách ngay từ tháng 11.

Một trường hợp điển hình khác là gia đình chị Ngọc ở khu vực Trung Hòa, Hà Nội. Ngôi nhà của chị được trang trí theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, sử dụng 3 gam màu chủ đạo đỏ, hồng và trắng. Sắc đỏ mang hơi thở truyền thống và biểu tượng may mắn, sắc hồng tạo cảm giác dịu nhẹ, tươi tắn, còn màu trắng giữ vai trò cân bằng, giúp không gian sáng thoáng và hiện đại.

Không gian phòng khách nhà chị Ngọc được trang trí đơn giản với tông màu đỏ làm chủ đạo (Ảnh: NVCC)

Khu vực ban công rất chill và nhẹ nhàng (Ảnh: NVCC)

Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Ngọc tràn ngập sắc hoa (Ảnh: NVCC)

Chị Ngọc chia sẻ rằng vì lịch làm việc cuối năm dày đặc nên chị muốn trang trí từ sớm để cả gia đình có thời gian dài tận hưởng không khí Tết. Từng góc nhà, từ lối vào đến bàn trà, đều được điểm xuyết bằng hoa đào lụa, đèn LED ánh vàng và những món đồ gốm nhỏ xinh, tạo nên tổng thể hài hòa giữa nét truyền thống và nét trẻ trung. Không gian vì thế trở nên ấm áp, rực rỡ mà vẫn mang tinh thần Tết rất Việt, khiến bất kỳ ai ghé thăm cũng dễ dàng cảm nhận được sự chỉn chu và niềm háo hức đón năm mới của gia đình chị.

Thay đổi trong cách trang trí

Năm 2026 chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang phong cách trang trí Tết sang trọng nhưng tối giản. Các gia đình không còn trang trí quá nhiều màu sắc, thay vào đó chọn những tông màu nhẹ nhàng, ấm áp như nâu gỗ, vàng champagne hoặc pastel đỏ nhạt. Những món đồ thủ công như bình gốm, lồng đèn giấy trang trí và câu đối thư pháp được ưu ái bởi cảm giác truyền thống nhưng tinh tế.

Hoa Tết cũng mang nhiều đổi mới. Nếu như trước đây việc mua mai đào thường được thực hiện sát Tết, thì năm nay nhiều gia đình đặt hàng trước từ rất sớm để chọn được cây đẹp. Nhiều người còn lựa chọn hoa lụa hoặc cây cảnh phong cách Bắc Âu để giữ được độ bền trong suốt cả tháng.

Ánh sáng cũng đóng vai trò quan trọng trong xu hướng trang trí hiện đại. Những dải LED ánh vàng dịu, đèn lồng nhỏ treo theo cụm hoặc ánh sáng hắt tường được dùng để tạo cảm giác ấm áp, giúp ngôi nhà trở thành không gian đón Tết đầy cảm xúc mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Sự lan tỏa của xu hướng trang trí Tết sớm có sự đóng góp lớn từ các gia đình trẻ. Lối sống hiện đại vốn đề cao sự cân bằng và trải nghiệm khiến họ muốn kéo dài thời gian tận hưởng Tết. Việc cùng nhau trang trí không chỉ giúp ngôi nhà đẹp hơn mà còn tạo nên các kỷ niệm gia đình trọn vẹn, đặc biệt là khi có trẻ nhỏ.

Nhiều phụ huynh còn coi việc trang trí sớm là cách giúp con hiểu hơn về Tết truyền thống. Khi trẻ tham gia treo đèn, gắn hoa, lau dọn hoặc sắp xếp bàn thờ, các em sẽ học được ý nghĩa của phong tục, cũng như cảm nhận sâu sắc hơn sự thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền.

Thị trường đồ trang trí và dịch vụ làm đẹp nhà cửa nở rộ cuối năm

Việc trang trí nhà cửa sớm cũng khiến thị trường đồ trang trí Tết năm 2026 trở nên sôi động hơn. Các cửa hàng bán đồ Tết tấp nập ngay từ đầu tháng 11, trong khi những dịch vụ dọn nhà, sơn sửa, tiểu cảnh Tết đặt lịch liên tục.

Nhiều đơn vị cung cấp combo trọn gói gồm dọn nhà, trang trí và set up bàn thờ nhận được lượng đặt hàng tăng gấp đôi so với năm ngoái. Điều này cho thấy người Việt ngày càng chú trọng đến việc tận hưởng không khí Tết tiện nghi, tinh tế, thay vì chỉ chuẩn bị theo lối truyền thống.

Dù trang trí sớm hay muộn, mục đích cuối cùng vẫn là tạo nên không gian ấm cúng để gia đình sum vầy. Việc trang trí từ sớm chỉ đơn giản là mang lại nhiều thời gian hơn để tận hưởng, giúp giảm áp lực và kéo dài cảm xúc hân hoan của Tết.

Khi nhà cửa đã được chăm chút, mọi người có thể tập trung vào các hoạt động ý nghĩa khác như gói bánh chưng, sắm sửa đồ Tết, chuẩn bị mâm cỗ hoặc sum vầy trò chuyện bên tách trà. Tết vì thế trở nên trọn vẹn và nhẹ nhàng hơn.

Xu hướng trang trí Tết sớm năm 2026 phản ánh sự thay đổi trong thói quen sống của người Việt hiện đại, hướng đến sự thư thái, cảm xúc và tận hưởng. Dù mỗi gia đình có cách chuẩn bị khác nhau, điểm chung lớn nhất vẫn là mong muốn mang lại một cái Tết ấm áp, tươi vui và tràn đầy may mắn.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn