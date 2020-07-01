Gia đình trẻ trông chờ sự cứu giúp

Gia đình nghèo, mọi gánh nặng cơm áo, thuốc men và nuôi dưỡng 2 con nhỏ đều đặt lên vai người vợ. Trước đây, chị còn có thể đi làm thuê, nhổ cỏ, làm nương rẫy để kiếm thêm thu nhập. Nhưng từ tháng 2-2026 đến nay, khi bệnh tình của anh trở nặng, chị gần như phải túc trực bên cạnh chăm sóc chồng, đưa chồng đi chạy thận. Nguồn thu nhập ít ỏi của gia đình vì thế cũng dần cạn kiệt.

Anh Rơ Lan Auiu chạy thận tại bệnh viện. ẢNH: TÂN HƯƠNG

Gia đình anh Auiu thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Dù vợ chồng anh có một ít diện tích cà phê nhưng do không có người canh tác nên phải bỏ không. Trong khi đó, chi phí điều trị kéo dài và ngày một lớn khiến cuộc sống của gia đình anh càng bế tắc. Bà Y Mon, Phó Trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Bờ Ngoong, cho biết, gia đình anh Rơ Lan Auiu rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để anh có thêm điều kiện tiếp tục điều trị bệnh, vượt qua giai đoạn ngặt nghèo và vợ anh có thể chăm lo cho 2 con nhỏ.

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Tác giả: Hữu Phúc

Nguồn tin: sggp.org.vn