Gia đình tỉ phú Trần Đình Long mất bao nhiêu tiền sau tuyên bố từ ông Donald Trump?

Sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu từ các nước trong đó có Việt Nam, giá cổ phiếu của các doanh nghiệp ngành thép trong tuần qua biến động mạnh, trở thành tâm điểm của thị trường.

Trong đó, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát giảm mạnh 4,7% - mức điều chỉnh mạnh nhất trong 6 tháng qua, xuống còn 25.400 đồng. Thanh khoản giao dịch cổ phiếu này đứng đầu thị trường, hơn 61 triệu đơn vị.

Theo đó, giá trị tài sản của Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, người đang sở hữu 1,65 tỉ cổ phiếu HPG, "bốc hơi" hơn 2.000 tỉ đồng, xuống còn gần 42.000 tỉ đồng.

Tương tự, giá trị tài sản của bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long, cũng giảm hơn 550 tỉ đồng . Con trai của ông Long cũng giảm hơn 184 tỉ đồng giá trị tài sản. Tổng cộng, gia đình ông Trần Đình Long đã mất gần 2.800 tỉ đồng giá trị tài sản.

Trong những phiên sau, tài sản của gia đình tỉ phú thép này tăng trở lại nhờ cổ phiếu HPG dần hồi phục nhưng không đáng kể.

Giá trị tài sản của gia đình tỉ phú Trần Đình Long trong tuần qua 'bốc hơi' gần 1.300 tỉ đồng

Cụ thể, kết phiên giao dịch cuối tuần, ngày 14-2, cổ phiếu HPG lên mức 26.100 đồng/cổ phiếu, tăng 0,7% so với giá tham chiếu, hơn 2,7% so với phiên giảm mạnh đầu tuần nhưng vẫn giảm 2,06% so với cuối tuần trước.

Theo đó, giá trị tài sản của ông Trần Đình Long tăng lên mức 43.000 tỉ đồng, cao hơn 1.000 tỉ đồng so với phiên đầu tuần nhưng vẫn giảm hơn 970 tỉ đồng so với phiên cuối tuần trước.

Tương tự, giá trị tài sản của vợ ông Long tăng lên hơn 300 tỉ đồng với phiên đầu tuần, ở mức 11.484 tỉ đồng nhưng giảm 242 tỉ đồng so với cuối tuần trước .

Giá trị tài sản con trai của ông Long tăng hơn 103 tỉ đồng so với phiên ngày 10-2 và giảm hơn 80 tỉ đồng so với cuối tuần, xuống còn 3.836 tỉ đồng.

Như vậy, trong tuần qua, gia đình ông Trần Đình Long đã mất gần 1.300 tỉ đồng giá trị tài sản.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2024, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 140.560 tỉ đồng, tăng 17% so với năm trước, đạt kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.020 tỉ đồng, tăng 77% so với năm 2023 và vượt 20% kế hoạch năm.

Năm 2024, Hòa Phát đã sản xuất 8,7 triệu tấn thép thô, tăng 30% so với năm 2023. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 8,1 triệu tấn, tăng 20%.

Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 4,48 triệu tấn, tăng 18% so với năm trước. Thép cuộn cán nóng HRC sản xuất hơn 3 triệu tấn, tăng 5% với năm 2023.

Tại hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp về nhiệm vụ, giải pháp để doanh nghiệp tư nhân tăng tốc, bứt phá, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới được tổ chức sáng 10-2, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát đã nêu kiến nghị cần triển khai việc khai thác mỏ Thạch Khê để giải quyết cơ bản nguồn nguyên liệu hàng năm, tiết kiệm ngoại tệ. Trong kế hoạch 2025 - 2030, vốn đầu tư công rất lớn, trong đó đặc biệt là dự án đường sắt đô thị Hà Nội, TP HCM, dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Đây là thời cơ rất lớn cho doanh nghiệp. Ông Trần Đình Long cho hay thời gian tới, Hòa Phát có thể đầu tư nhà máy sản xuất ray, đầu tư 10.000 tỉ đồng. Đây là một sản phẩm rất đặc thù, nếu không sử dụng cho dự án thì không biết bán cho ai. Hòa Phát mong có 1 văn bản như một nghị quyết để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư và sản xuất sản phẩm phục vụ dự án. Hòa Phát hứa đảm bảo cung cấp thép chế tạo cho Tổng Công ty Đường sắt để làm dự án. Theo dự kiến, cần khoảng 10 triệu tấn thép, Hòa Phát cam kết đảm bảo số lượng 10 triệu tấn, chất lượng, tiến độ giao hàng và giá thấp hơn giá nhập khẩu.

Tác giả: Lê Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động