Gia đình cầu cứu, đăng thông báo khẩn tìm quán quân Thiện Nhân

Mới đây, gia đình ca sĩ Nguyễn Thiện Nhân khiến dư luận chú ý khi đăng tải thông báo tìm kiếm trên fanpage có gần 700.000 lượt theo dõi, cho biết đã mất liên lạc với nữ ca sĩ trong thời gian dài.

Trong bài đăng, người thân bày tỏ sự hoang mang: "Gia đình chúng tôi hiện đang rất lo lắng và mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng". Theo thông tin được chia sẻ, Nguyễn Thiện Nhân đã rời khỏi nhà từ tháng 1/2021 để sống riêng. Thời gian đầu, cô vẫn giữ liên lạc với gia đình qua điện thoại và mạng xã hội nên mọi người phần nào yên tâm.

Tuy nhiên, tình hình trở nên đáng lo khi "khoảng 2 tháng gần đây gia đình hoàn toàn không còn bất kỳ thông tin hay liên lạc nào". Số điện thoại của nữ ca sĩ được cho là đã khóa trong khi các tài khoản mạng xã hội cũng không còn hoạt động hoặc chỉ hiển thị nội dung cũ.

Không chỉ gia đình, một số đối tác từng liên hệ mời biểu diễn cũng rơi vào tình trạng mất kết nối. Theo chia sẻ: "Những người liên hệ mời show gần đây liên hệ qua số quản lý mới nhất của Thiện Nhân thì đều bị chặn ngay sau đó và không liên hệ được. Sau đó họ liên hệ với gia đình tôi để xin thông tin nhưng hiện tại gia đình tôi cũng không rõ con, em mình đang ở đâu và tình trạng thế nào?".

Thông báo khẩn của gia đình Thiện Nhân.

Quán quân Thiện Nhân.

Trong lời nhắn gửi, gia đình tha thiết: “Nếu em ở đâu đó vẫn bình an đọc được những dòng này: Mong em liên lạc về gia đình để gia đình an tâm!”, đồng thời kêu gọi cộng đồng hỗ trợ nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan.

Theo Trí Thứ - Znews đưa tin, gia đình Thiện Nhân cho biết trong trường hợp không liên lạc được với Thiện Nhân, gia đình sẽ liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Nguyễn Thiện Nhân được biết đến là quán quân chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2014. Với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, cô từng là một trong những giọng ca trẻ nhận được nhiều kỳ vọng ở dòng nhạc dân ca – trữ tình. Nữ ca sĩ cũng từng gây xôn xao khi công khai người yêu đồng giới, hơn cô 15 tuổi.

Tác giả: Dạ Vũ

Nguồn tin: Phụ nữ Mới