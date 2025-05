Galaxy S21 FE "dính" sọc xanh màn hình ngay khi đang cập nhật One UI

Một đoạn video được chia sẻ trên Reddit mới đây đang khiến cộng đồng người dùng Samsung không khỏi hoang mang và lo lắng. Video ghi lại cảnh tượng một chiếc điện thoại Samsung Galaxy S21 FE bất ngờ xuất hiện một đường sọc xanh dọc trên màn hình AMOLED ngay trong quá trình đang cài đặt bản cập nhật One UI 6.1.

Sọc xanh xuất hiện trong quá trình cập nhật lên One UI 6.1.

Theo chia sẻ của người dùng đăng tải video, anh đã cố tình trì hoãn việc cập nhật One UI 6.1 trong suốt một năm. Lý do là bởi có quá nhiều báo cáo về việc bản cập nhật này gây ra lỗi sọc xanh trên các dòng máy Samsung khác như Galaxy S21 và S22 series. Tuy nhiên, "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", chiếc S21 FE của anh đã không thoát khỏi "kiếp nạn" khi quyết định cập nhật.

Đoạn video cho thấy, quá trình cập nhật ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng khi tiến độ đạt khoảng gần 70%, một đường sọc xanh mỏng manh bắt đầu xuất hiện và ngày càng dày lên, rõ rệt hơn khi quá trình cài đặt tiếp tục. Sau sự cố, người dùng này đã chia sẻ thêm hình ảnh về đường sọc xanh. Đáng thất vọng hơn, khi liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Samsung, yêu cầu thay thế màn hình miễn phí của anh đã bị từ chối. Thay vào đó, trung tâm bảo hành báo giá sửa chữa lên tới 17.000 rupee Ấn Độ (khoảng 200 USD, gần 5,2 triệu đồng), một con số chiếm gần một nửa giá trị hiện tại của chiếc điện thoại.

Đoạn video Galaxy S21 FE bị sọc màn hình trong lúc cập nhật.

Được biết, chính sách bảo hành một năm tiêu chuẩn của Samsung thường không chi trả cho các lỗi màn hình dạng này trên các thiết bị đã qua thời gian bảo hành chính thức, khiến người dùng phải tự gánh chịu chi phí sửa chữa đắt đỏ. Mặc dù trong một số trường hợp đặc biệt và sau quá trình khiếu nại kéo dài, Samsung có thể xem xét hỗ trợ, nhưng phần lớn người dùng bị ảnh hưởng đều phải đối mặt với sự bực bội và tốn kém.

