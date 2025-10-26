Đường dây sản xuất gần 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Các bị can bị khởi tố trong vụ án - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 24-10, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập để đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án "sản xuất, buôn bán hàng giả" là nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Versace, Burberry, Dior,… do vợ chồng Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi) và Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cầm đầu.

Từ đầu năm 2024, Nguyễn Ngọc Thơ là Giám đốc Công ty TNHH thương mại - sản xuất - phát triển Nguyên Hương (phường Tam Bình, TP.HCM) nhận thấy nhu cầu mua nước hoa lớn từ thị trường.

Từ đó Thơ tự học hỏi, tạo ra công thức pha chế nước hoa, rồi cùng vợ mua máy móc, nguyên vật liệu, hương liệu, công cụ và các vỏ chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, YvesSaintLaurent, Versace, Burberry, Dior,…

Sau đó Thơ thuê một xưởng trên đường Cây Keo (phường Tam Bình, TP.HCM) làm "đại bản doanh", tổ chức cho người thân trong gia đình tham gia quy trình sản xuất hàng giả từ đầu đến cuối - từ pha chế, chiết rót, in và dán tem nhãn đến đóng gói thành phẩm.

Toàn bộ số hàng giả này được Thơ rao bán qua các ứng dụng, hội nhóm trên không gian mạng và phân phối đến khách hàng ở nhiều tỉnh, thành thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, với quy mô tiêu thụ đặc biệt lớn.

Tang vật nước hoa giả thu giữ - Ảnh: Công an TP.HCM

Triển khai kế hoạch phá án, 3 tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP đã đồng loạt khám xét 3 địa điểm là văn phòng công ty, kho hàng, xưởng sản xuất của Thơ và đồng phạm.

Qua đó thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, YvesSaintLaurent, Versace, Burberry, Dior,… và các công cụ, phương tiện sản xuất hàng giả như hóa chất, cồn, hương liệu, máy tính, máy in, máy dập, tẽm, nhãn,… Cơ quan điều tra ước tính số tiền thu lợi trên 15 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ