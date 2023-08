Đường dây mua bán ma túy “khủng” bị triệt xóa

Ngày 15-8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Huy Hồng (SN 1988, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội); Phan Tiến Thành (SN 1985, ở quận Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Văn Thường (SN 1990, ở Bắc Giang) và 4 bị cáo liên quan ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 9-4-2021, Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Lê Thị Thoa (SN 1997, ở quận Thanh Xuân) và Vũ Văn Điệp (SN 1990, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhân viên giao hàng "xe ôm" công nghệ Bee) đứng cạnh 1 thùng bưu phẩm, có biểu hiện nghi vấn giao nhận trái phép ma túy.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Huy Hồng đi ô tô đến chỗ Thoa. Khi Thoa đang giao thùng bưu phẩm trên cho Hồng thì lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, yêu cầu những người trên về trụ sở Công an phường Thượng Đình để làm rõ.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 22 hộp hình trụ tròn chứa các viên nén màu xanh, hình dạng viên kim cương nghi là ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồng, Thoa, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ nhiều túi ni lon bên trong chứa các viên nén nghi là ma túy.

Theo Kết luận giám định, các viên nén trên là ma túy loại MDMA và Ketamine. Liên quan tới vụ án này, trước đó, ngày 2-2-2021, Tổ công tác của Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) làm nhiệm vụ tại khu vực dốc Cun thuộc TP Hòa Bình, phát hiện Đào Cư Giang (SN 1992, ở quận Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Thường (SN 1990, ở Bắc Giang) có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy nên ra tín hiệu dừng xe.

Sau đó, Tổ công tác đã đưa cả hai về trụ sở Công an TP Hòa Bình để làm việc. Tại đây, cả hai khai xe máy trên là của Đặng Văn Hiệp (SN 2001, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Do đó, Cơ quan công an đã yêu cầu Hiệp đến trụ sở Công an TP Hòa Bình để làm việc.

Tiến hành kiểm tra xe máy của Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ống khung chính của xe có 2 gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Theo Kết luận giám định, các chất trên là ma túy loại Ketamine.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định từ ngày 15-12-2020 đến ngày 9-4-2021, Nguyễn Huy Hồng đã mua các chất ma túy với khối lượng rất lớn của các đối tượng tại Hà Nội (gồm Hồ Nhật Nam, Ngô Văn Đại, Nguyễn Thanh Minh…), ở Sơn La và đối tượng tên Tuấn hiện đang sinh sống tại Đức. Sau đó, Hồng cùng Thường bán cho Phan Tiến Thành, Đào Cư Giang và các đối tượng khác tại TP Hà Nội để kiếm lời.

Cơ quan chức năng xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hồng và các bị cáo trong vụ án đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội mua bán trái phép các chất ma túy với tổng số 23.522,11 gram MDMA, 2.206,65 gram Ketamine.

Trong đó, Hồng mua bán trái phép với tổng khối lượng 23.522,11 gram MDMA, 2.206,65 gram Ketamine; Phan Tiến Thành mua bán trái phép tổng khối lượng 13.963,319 gram MDMA, 821,63 gram Ketamine. Tiếp đến, Nguyễn Văn Thường mua bán trái phép tổng 1.133,16 gram MDMA, 1.115,02 gram Ketamine…

Đưa vụ án ma túy “khủng” này ra xét xử, song sau gần một ngày thẩm vấn, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung việc xử lý vật chứng là chiếc xe ô tô liên quan đến vụ án đang được thế chấp tại một ngân hàng.

Tác giả: Lâm Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn