Đường dây đánh bạc 1.000 tỉ đồng, dùng AI để "qua mặt" sinh trắc học ngân hàng

Tin từ Công an tỉnh Thái Bình ngày 29/5 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc" và "Rửa tiền", khởi tố 14 bị can về tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, khởi tố 7 bị can về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Nhiều điện thoại di động được sử dụng để phục vụ hành vi đánh bạc, rửa tiền

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình xác định được "KUBET" là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như: Xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu…

Theo đó, người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập vào đường dẫn đến trang "KUBET", tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng của người chơi để nạp và rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược.

Khi muốn tham gia, người chơi phải nạp tiền từ tài khoản ngân hàng của mình liên kết với tài khoản ngân hàng trên trang "KUBET". Khi nạp tiền xong thì hệ thống trên trang tự động quy đổi tiền thành điểm tương ứng trong tài khoản đánh bạc, để người chơi thực hiện cá cược. Nếu thắng, hệ thống tự động đổi, chuyển điểm thắng về tài khoản của người chơi và quy đổi thành tiền khi rút.

Cơ quan công an xác định trang "KUBET" với khoảng hơn 1 triệu tài khoản tham gia, số tiền mà các con bạc nạp vào tài khoản đánh bạc trên trang tính từ tháng 1-2025 đến tháng 4-2025 là khoảng hơn 1.000 tỉ đồng (căn cứ kết quả sao kê tài khoản trên trang "KUBET").

Tang vật thu giữ trong vụ án

Đường dây rửa tiền, đánh bạc cho trang "KUBET" do Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) điều hành. Theo lời khai của đối tượng, Chuyền được một đối tượng tên Thu người Việt Nam hiện đang sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc) móc nối, thuê tìm người Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Chuyền thuê các căn hộ ở TP Hà Nội và tỉnh Thái Bình để làm "đại bản doanh" hoạt động. Tại đây, Chuyền cho lắp đặt thiết bị gồm điện thoại di động, máy tính để chuyển tiền, sau đó Thu cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc rửa tiền vào hệ thống máy móc này.

Đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo những đoạn video sinh trắc học giả mạo, qua mặt hệ thống xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Đây là thủ đoạn lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam, cho thấy mức độ tinh vi và phức tạp của hoạt động rửa tiền trong thời đại công nghệ số.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định 14 đối tượng liên quan đường dây rửa tiền, trong đó đấu tranh làm rõ hành vi của 7 đối tượng.

Lực lượng chức năng cũng phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng có liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động