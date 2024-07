Đừng vội gọt vỏ 5 loại trái cây này, bạn có thể bỏ phí cả "núi" dưỡng chất

Không nên gọt vỏ táo

Vỏ táo chứa nhiều polyphenol, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và một số bệnh mãn tính khác. Gọt vỏ táo đồng nghĩa với việc bạn đã bỏ đi một lượng lớn các dưỡng chất quý giá này.

Ngoài ra, vỏ táo chứa một lượng lớn chất xơ, chiếm khoảng 2/3 tổng lượng chất xơ của quả táo. Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, giảm cholesterol và kiểm soát lượng đường trong máu.

Không nên gọt bỏ vỏ táo khi ăn. Ảnh: Health Shots

Lê

Vỏ lê giáu vitamin C, vitamin K, kali, đồng và chất xơ. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, vitamin K giúp hỗ trợ quá trình đông máu, kali giúp tăng cương sức khỏe xương và chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa.

Vỏ lê cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid và anthocyanin, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư và tim mạch.

Vỏ quả Kiwi có hàm lượng vitamin C cao

Hàm lượng vitamin C trong vỏ kiwi cao gấp 3 lần so với phần ruột. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ da và làm chậm quá trình lão hóa. Vỏ kiwi cũng chứa nhiều chất xơ hơn phần ruột, giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì sức khỏe đường ruột.

Các chất chống oxy hóa dồi dào trong vỏ kiwi như flavonoid và polyphenol, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư và tim mạch. Tuy nhiên, trước khi ăn kiwi cả vỏ, cần rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn và lông tơ. Nếu bạn cảm thấy khó chịu với lông tơ trên vỏ kiwi, có thể chà xát nhẹ nhàng để loại bỏ bớt.

Vỏ kiwi chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Ảnh: Istock

Hồng xiêm

Vỏ hồng xiêm chứa các chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư và tim mạch. Chất xơ trong vỏ hồng xiêm cũng giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Bên cạnh đó, vỏ hồng xiêm còn cung cấp một lượng nhỏ vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin A, kali và sắt, góp phần tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ các chức năng của cơ thể. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy vỏ hồng xiêm có thể có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm.

Mận

Vỏ mận chứa nhiều vitamin C, vitamin K, kali và các khoáng chất khác. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch, trong khi vitamin K cần thiết cho quá trình đông máu. Đồng thời, vỏ mận giàu chất chống oxy hóa như anthocyanin và flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV