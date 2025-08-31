Dùng sà lan khắc phục sự cố đứt dây điện qua sông Lam ở Nghệ An

Ngày 30/8, Đội quản lý Điện lực khu vực Anh Sơn đã huy động hơn 60 nhân lực, sử dụng hai sà lan lớn và một sà lan nhỏ chở cát để khắc phục sự cố đứt dây trung thế đường dây 35kV. Đây là đoạn dây vượt sông Lam, gặp khó khăn lớn do mưa lớn kéo dài và nước chảy xiết sau bão số 5 và trước khi bão số 6 đổ bộ.

Dùng sà lan để kéo dây điện trung thế qua sông Lam khắc phục sự cố mất điện. Ảnh: BT.

Sự cố xảy ra từ đêm 25/8, gây mất điện cho 10 trạm biến áp, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 2.500 hộ dân tại khu vực xã Đức Sơn cũ (nay thuộc xã Anh Sơn, Nghệ An). Do địa hình sông rộng hơn 350m, nước chảy xiết và thời tiết bất lợi từ bão số 6, việc thi công gặp rất nhiều trở ngại.

Đến 17h30 ngày 30/8, sự cố được khắc phục hoàn toàn và toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng đã có điện trở lại.

Đội quản lý Điện lực khu vực Anh Sơn quản lý 206 trạm biến áp, gần 40 nghìn khách hàng (hộ dân) trên địa bàn huyện Anh Sơn cũ, Nghệ An. Do ảnh hưởng của bão số 5, địa bàn do đơn vị này quản lý có gần 200 cột điện hạ thế, một số cột trung thế và trạm biến áp bị thiệt hại.

Bữa ăn vội của nhân viên điện lực trên sà lan. Ảnh: BT.

Ngay sau bão, công tác khăc phục sự cố điện đã được triển khai khẩn trương, lực lượng được huy động tối đa cùng phương tiện thiết bị là cả ngày lẫn đêm.

Đến chiều hôm nay 30/8, toàn bộ sự cố điện được khắc phục, 100% khách hàng đã có điện trỏ lại.

Việc khôi phục điện kịp thời không chỉ giúp người dân ổn định sinh hoạt mà còn hỗ trợ họ chủ động hơn trong việc phòng chống ngập úng do mưa lớn do bão số 6 đang diễn ra.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn