Dùng dao tấn công 4 người hàng xóm rồi bỏ trốn

Công an tỉnh Hưng Yên đang truy tìm đối tượng chém 4 người trọng thương, trong đó có một trẻ nhỏ, ở xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 10/5, tại địa bàn xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn, một người đàn ông đã dùng dao tấn công 4 người hàng xóm, trong đó có một trẻ nhỏ. Đối tượng đã bỏ trốn sau khi gây án.

Các nạn nhân nhanh chóng được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Công an xã Thư Vũ phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời truy bắt đối tượng.

Tác giả: LC

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân