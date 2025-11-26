Dùng dao giải quyết mâu thuẫn ở quán karaoke, 1 người chết, 1 người bị thương

Cơ quan điều tra đang tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Châu Tấn Phát và Võ Văn Giàu - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngày 26-11, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Châu Tấn Phát (35 tuổi) và Võ Văn Giàu (19 tuổi, cùng ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 20-11, Phát đến một quán karaoke ở xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, Phát có xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác.

Bực tức, Phát gọi Giàu rồi cả hai mang theo dao tự chế để "tính sổ" với nhóm thanh niên trên. Khi gặp anh Lại Trọng Tuấn và Nguyễn Văn Thiện (cùng 25 tuổi, ngụ ấp An Hội, xã Ba Tri), Phát cầm dao tự chế chém vào đầu Tuấn, còn Giàu dùng dao đâm Tuấn và Thiện gây thương tích. Sau khi được người dân can ngăn, Phát và Giàu rời khỏi hiện trường.

Hậu quả khiến anh Tuấn chết trên đường đi cấp cứu. Còn Thiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre cũ).

Sau khi xảy ra vụ việc, ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan phối hợp Công an xã Ba Tri để điều tra vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do mâu thuẫn nhất thời.

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: tuoitre.vn