Dụng cụ tránh thai 'đi lạc' cắm xuyên dạ dày

Theo thông tin từ lãnh đạo một bệnh viện tại Hải Phòng, chi nhánh huyện Vĩnh Bảo, cho biết, ngày 17/5, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân nữ, 57 tuổi, trong tình trạng đau bụng thượng vị, chướng bụng, ăn kém từ hơn 1 tháng nay.

Qua thăm khám, nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng và chụp CT scanner, các bác sĩ phát hiện dị vật dạng dụng cụ tránh thai đâm xuyên thành dạ dày.

Theo VietNamNet, các bác sĩ đã hội chẩn và nhận thấy nếu dị vật không được lấy ra kịp thời có thể để lại hậu quả nghiêm trọng như tạo ổ viêm, ổ áp-xe, hoại tử gây thủng ruột. Thậm chí, bệnh nhân có thể gặp biến chứng về mạch máu và dẫn tới tử vong. Các bác sĩ tại bệnh viện này đã tiến hành mổ nội soi gấp để lấy dị vật ra khỏi dạ dày cho người bệnh.

Ê-kíp đã đưa dụng cụ tránh thai bị lạc chỗ ra khỏi dạ dày người bệnh an toàn. Bệnh nhân sau phẫu thuật đã tỉnh táo, hồi phục tốt.

Trao đổi với báo Pháp luật Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Hàm Hội, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan Mật Tụy việc sử dụng dụng cụ tử cung là biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả, nhưng nó cũng có một số tai biến nguy hiểm như thủng hoặc dụng cụ di chuyển sang các cơ quan khác trong ổ bụng gây ra các triệu chứng bất thường. Dụng cụ tử cung phần lớn nằm tự do trong khoang phúc mạc hoặc xuyên thành ruột non, đại tràng, trực tràng; nằm trong mạc treo hoặc trong mạc nối lớn; có thể xuyên thủng bàng quang hoặc niệu quản.

Các triệu chứng của vòng tránh thai lạc chỗ rất đa dạng, tùy thuộc vào thời gian và cơ quan dụng cụ di chuyển. Các triệu chứng lâm sàng có thể gặp là đau bụng vùng hạ vị, sốt; tiêu chảy hoặc xuất huyết tiêu hóa; một số trường hợp có thể gặp tắc ruột, hoại tử ruột. Khi có tổn thương niệu quản, bàng quang có thể gặp các triệu chứng tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu máu, nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát nhiều lần…Siêu âm, chụp X-quang và chụp cắt lớp vi tính là các phương tiện chẩn đoán hình ảnh đơn giản để xác định vị trí của dụng cụ tử cung.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị, khi đã xác định vòng tránh thai bị lạc chỗ thì cần lấy bỏ càng sớm càng tốt bất kể đó là vòng tránh thai loại gì và lạc chỗ ở nào. Tốt nhất nên lấy vòng tránh thai khi đã di chuyển bằng các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu. Tùy thuộc vào vị trí và tính chất xuyên thủng các tạng của dụng cụ tránh thai mà sử dụng các biện pháp can thiệp khác nhau, có thể sử dụng các kỹ thuật nội soi như nội soi đại tràng, nội soi tử cung và nội soi bàng quang hoặc can thiệp phẫu thuật.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn