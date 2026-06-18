Đừng chỉ ăn gạo lứt để giữ dáng, bạn đang bỏ qua những công dụng "vàng" này

Giúp giảm cân



Gạo lứt là một trong những thực phẩm nổi tiếng được sử dụng để giảm cân. Nó giàu chất xơ giúp bạn no lâu hơn, vì vậy việc lựa chọn thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp bạn tiêu thụ ít calo hơn tổng thể. Thay thế gạo trắng bằng gạo lứt có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân và giảm mỡ của bạn.

Kiểm soát mức đường huyết



Để kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên, bạn có thể bổ sung ít carbohydrate và chất béo vào chế độ ăn uống của mình. Gạo lứt là lựa chọn tốt nhất. Nó có lợi trong việc kiểm soát lượng đường trong máu vì có chỉ số đường huyết thấp . Chỉ số đường huyết thấp có nghĩa là thức ăn bạn ăn vào được tiêu hóa chậm hơn và không làm cho lượng đường trong máu tăng đột biến sau đó.



Các nghiên cứu cho thấy rằng bằng cách ăn ba phần ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt mỗi ngày, bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 lên đến 29%. Gạo lứt chứa axit phytic, chất xơ và polyphenol thiết yếu giúp giải phóng đường chậm hơn, giữ cho chúng ta khỏe mạnh.

Gạo lứt là một trong những thực phẩm nổi tiếng được sử dụng để giảm cân.

Hỗ trợ tiêu hóa



Gạo lứt là một loại thực phẩm thiết yếu hữu ích, dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày để tối ưu hóa hệ tiêu hóa. Chất xơ có trong gạo lứt giúp điều hòa nhu động ruột và giữ cho nhu động ruột đều đặn. Chúng có thể mang lại kết quả tốt trong việc kiểm soát các bệnh như viêm đại tràng và táo bón.

Điều chỉnh mức cholesterol



Gạo lứt là lựa chọn ưu tiên của nhiều người vì nó chứa hàm lượng cholesterol thấp. Dầu có trong gạo lứt được biết đến là có khả năng giảm đáng kể mức cholesterol xấu (cholesterol LDL). Chất xơ trong gạo lứt liên kết với cholesterol trong hệ tiêu hóa và giúp đào thải cholesterol, từ đó cân bằng lượng lipid trong cơ thể.



Việc bổ sung gạo lứt vào chế độ ăn có thể có tác động tích cực đến chứng tăng lipid máu. Hàm lượng chất xơ cao và thành phần dinh dưỡng của gạo lứt dường như đóng vai trò trong việc điều chỉnh mức lipid và thúc đẩy sức khỏe tim mạch.

Tác dụng bảo vệ thần kinh



Gạo lứt có thể giúp giảm nguy cơ rối loạn chức năng nhận thức và các bệnh thoái hóa thần kinh. Chúng giàu chất xơ giúp giảm mức cholesterol, vốn được biết là làm tăng nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh.



Loại gạo này có thể giúp giảm cholesterol bằng cách thay thế nó bằng các chất dinh dưỡng lành mạnh hơn, chẳng hạn như chất xơ. Nó cũng có lợi trong việc đối phó với các bệnh như Parkinson hoặc Alzheimer. Chúng cũng giúp chống lại chứng trầm cảm, lo âu hoặc căng thẳng.

Cải thiện sức khỏe phụ nữ sau sinh



Gạo lứt có tác dụng tuyệt vời trong điều trị trầm cảm sau sinh. Việc tiêu thụ loại gạo này đã cho thấy kết quả tích cực ở phụ nữ đang cho con bú, giúp cải thiện tâm trạng bất ổn, các giai đoạn trầm cảm và mệt mỏi.

Duy trì sức khỏe xương



Gạo lứt rất giàu canxi và magiê, giúp duy trì sức khỏe xương. Nó có thể giúp bảo vệ chống lại các bệnh lý như viêm khớp và loãng xương. Như vậy, gạo lứt không chỉ là một loại thực phẩm, mà là một giải pháp dinh dưỡng tuyệt vời để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV