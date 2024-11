Du lịch PhucGroup và hành trình chinh phục phân khúc trải nghiệm học sinh

Sinh hoạt chuyên đề: "Em yêu chú Bộ đội Cụ Hồ" tại tiểu đoàn Trinh sát 12 - BTM Quân khu 4 (Đơn vị Anh hùng LLVT )

Như chúng ta đã biết, du lịch giáo dục, học tập trải nghiệm thực tế trở thành hình thức phổ biến trong hoạt động giảng dạy của nhà trường hiện nay theo tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhiều cơ sở du lịch, danh thắng, di tích cũng kết hợp với đội ngũ giáo viên xây dựng những chương trình giáo dục cân đối, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Qua đó, học sinh vừa được trải nghiệm cảm giác vui chơi du lịch, vừa học thêm nhiều kiến thức và kỹ năng thực hành trong cuộc sống. Mặt khác, sự kết hợp giữa chương trình dạy, học tại di sản cùng hoạt động trải nghiệm tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực với học sinh.

Học sinh khối 8, 9 Trường THCS Lê Lợi về với di tích Quốc gia Truông Bồn

Hiện nay, các chương trình du lịch giáo dục được xây dựng đa dạng hình thức như: Du lịch học tập, du lịch khám phá – trải nghiệm, giáo dục di sản, du lịch giáo dục tình nguyện,… Một điểm chung là hầu hết những chương trình này đều được xây dựng phù hợp với từng lứa tuổi nhất định để mang lại sự hứng thú cho học sinh theo tinh thần "học mà chơi, chơi mà học".

Với trẻ mầm non, bộ phận phát triển sản phẩm của Văn phòng Điều hành Du lịch PhucGroup đã thực tế khảo sát và thiết kế các chương trình du lịch tham quan, dã ngoại và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời được đánh giá là phù hợp. Tại Bảo tàng Nghệ An, Ban Quản lý đã phát triển các chương trình giáo dục di sản cho lứa tuổi mầm non, tiểu học với chương trình “Đất nở hoa”. Các bé học mầm non, tiểu học lần đầu cảm giác chạm vào bàn xoay, tự tay vuốt, nặn và tạo hình các sản phẩm gốm… Ngoài làm gốm, Bảo tàng còn có những chương trình trải nghiệm khác như: làm quạt giấy làng Nam, in tranh dân gian Đông Hồ, têm trầu cánh phượng, nhuộm vải...

Đối với học sinh tiểu học, các chương trình này có thể lồng ghép một số kiến thức căn bản gắn với quá trình học ở nhà trường, qua đó vừa giúp trẻ hiểu thêm về văn hóa, vừa mang lại cho trẻ những trải nghiệm thú vị.

Học sinh Mầm non Việt - Lào trải nghiệm và khám phá không gian Ecopark

Chương trình "Đất nở hoa" tại Bảo tàng Nghệ An (Ảnh: Diệp Thanh - Báo Nghệ An)

Nhà giáo Ưu tú Ngô Thị Thu Hà - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Lợi (TP Vinh) cho biết: “Năm nào nhà trường cũng có kế hoạch từ đầu năm học tổ chức cho học sinh tham quan trải nghiệm, học tập thực tế. Năm học 2024-2025, học sinh khối 8 với chủ đề: "Khám phá cảnh quan quê hương tôi" và khối 9 với chủ đề: "Em với thiên nhiên". Qua chuyến đi vừa rồi, nhà trường và phụ huynh học sinh đánh giá cao công tác tổ chức và chất lượng dịch vụ do Du lịch PhucGroup cung cấp".

Bạn Bùi Chí Nhân, một học sinh THCS chia sẻ: "Chúng em rất háo hức chờ đợi các chuyến đi này bởi vừa được vui chơi giải trí, vừa được học thêm kiến thức bổ ích. Đặc biệt được đến trực tiếp các di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của quê hương mà lâu nay chỉ thấy trên sách báo. Quan trọng hơn là em được đi chung cùng bạn bè cả lớp để có những kỷ niệm đẹp trên ghế nhà trường...”.

Ngoài khám phá và học tập tại các di sản, học sinh được tìm hiểu về thế giới thiên nhiên xung quanh mình

Hoạt động teambuiding do các MC chuyên nghiệp của Du lịch PhucGroup và ekip thực hiện luôn nhận được sự hào hứng của giáo viên, phụ huynh và học sinh

Với học sinh phổ thông, Hệ thống Du lịch PhucGroup nghiên cứu và thường lựa chọn mô hình trang trại giáo dục như Anh Phát (Nghi Sơn - Thanh Hóa), Đá Bạc Eco, Edu Farm Tượng Sơn (Hà Tĩnh),...

Tại các trang trại giáo dục này, học sinh được hòa mình vào thiên nhiên, tìm hiểu cuộc sống nông nghiệp, trải nghiệm các công đoạn sản xuất nghề thủ công truyền thống hay tham gia trò chơi dân gian nhằm tăng cường vận động, bồi dưỡng kỹ năng sống, gia tăng khả năng làm việc nhóm...

Ngoài ra, nhiều trường cũng chọn tour tham quan, học tập tại các bảo tàng, di tích như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Khu di tích Cổ Loa hay Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Lam Kinh Thanh Hóa, Phong Nha Kẻ Bàng hay Cố đô Huế,... nhằm giúp các em tiếp cận và tích lũy kiến thức lịch sử, văn hóa.

Đội xe du lịch đời mới cùng lái xe chuyên nghiệp luôn làm hài lòng khách hàng trên các chặng hành trình

Văn phòng PhucGroup thường xuyên khảo sát, làm mới các điểm đến để đáp ứng các yêu cầu của trải nghiệm học đường

Có thể nói, du lịch trải nghiệm học tập không còn quá mới mẻ ở Việt Nam nhưng lí do khiến nó ngày càng phổ biến là bởi nhu cầu mở rộng kiến thức và kinh nghiệm xã hội ngày càng tăng lên. Gia đình và nhà trường muốn trang bị cho học sinh những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng sống để các em có thể cân bằng giữa học và hành.

Bên cạnh đó, nhiều năm qua, phương pháp học truyền thống nặng về lý thuyết đã làm nhiều gia đình và học sinh nản lòng, việc học không hiệu quả. Có thể nói du lịch học tập đang là hướng đi đầy mới mẻ, giúp cho người học học mà không nhàm chán, tạo nên sự sinh động bằng tham quan thực tế, rèn luyện kỹ năng thực hành. Bên cạnh đó, qua các chuyến tham quan, sự gắn kết giữa học sinh và nhà trường càng thể hiện rõ, học sinh thêm yêu quý những giá trị nhân văn trong cuộc sống, nâng cao tinh thần yêu quê hương, đất nước.

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) do MC, Tiến sĩ Trịnh Lê Anh dẫn đầu có chương trình thực tế Việt - Lào - Thái Lan cùng Du lịch PhucGroup

Phân khúc du lịch giáo dục đang bùng nổ và mang đến những cơ hội kinh doanh lớn trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, vận chuyển khách du lịch, lữ hành... Đối với lĩnh vực giáo dục, du lịch trải nghiệm là động lực to lớn cho học sinh ở mọi lứa tuổi khi muốn tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm mới để phát triển toàn diện con người. Vì vậy, làm du lịch giáo dục trải nghiệm cần có sự đầu tư cả về con người và cơ sở, quan trọng nhất vẫn là tư duy của đội ngũ làm du lịch giáo dục.

Hiểu được điều đó, Văn phòng Điều hành Du lịch PhucGroup đã tung ra những sản phẩm tour du lịch giáo dục, trải nghiệm trong bối cảnh mới, thu hút các gia đình và nhà trường. Ông Bùi Văn Dương, Trưởng phòng Điều hành chia sẻ: “Sau khi dịch Covid-19 kết thúc, Lữ hành và vận chuyển khách du lịch PhucGroup đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh, hướng tới nhiều hơn các đối tượng khách nội địa và phát triển các tour dành cho học sinh, sinh viên. Mặc dù xuất phát sau nhưng Du lịch PhucGroup tự tin với các sản phẩm có giá cạnh tranh, điểm đến mới lạ, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, cơ sở vật chất sẵn có về vận chuyển khách du lịch cùng nhiều hướng dẫn viên từng đạt giải cao tại các Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi quốc gia sẽ mang đến những chương trình trải nghiệm hấp dẫn, khác biệt ”.

