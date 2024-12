Dự báo thời tiết ngày 31/12: Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất tràn về miền Bắc

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 1/1/2025 - Bắc Bộ và Thanh Hóa: Thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. - Nghệ An - Hà Tĩnh: Khu vực này có mưa vài nơi. Trời rét. - Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét. - Các khu vực khác: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết từ đêm 1/1 đến ngày 9/1/2025 - Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. - Trung và Nam Trung Bộ: Dự báo từ đêm 1-4/1/2025 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc trời rét. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ thời kỳ từ ngày 2-4/1/2025 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 1/1 đến ngày 9/1/2025 trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết tháng 1/2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh, khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại, tập trung vào tháng này. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng; phía Đông Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung trong tuần cuối tháng 12/2024). Cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.