Dự án nâng cấp QL7 chậm tiến độ vì vướng mặt bằng

Nguyên nhân chính khiến công trình chậm trễ là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường, có trường hợp đòi hỏi vượt quy định pháp luật hoặc liên quan tranh chấp đất đai, khiến nhà thầu không thể triển khai thi công đồng bộ.

Theo Ban Quản lý Dự án 4, đến ngày 12/9, các địa phương đã bàn giao được 98,9% mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn 23 đoạn (dài khoảng 0,6 km) thuộc các xã Diễn Châu, Minh Châu, Hợp Minh và Vân Tụ chưa được bàn giao. Lũy kế sản lượng thi công đạt 91,7% giá trị hợp đồng.

Chủ tịch UBND xã Minh Châu, ông Lê Mạnh Hiên cho biết, xã vẫn còn 12 hộ cố tình không bàn giao, dù chính sách bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện đúng quy định: “Chúng tôi đã nhiều lần họp, vận động nhưng các hộ vẫn đưa ra yêu cầu trái luật, làm kéo dài tiến độ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến dự án”.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hoàn thành hồ sơ, kiên quyết tổ chức bảo vệ thi công, thậm chí cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành, trước ngày 20/9.

Các địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm trễ, ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành dự án.

