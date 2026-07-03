Dòng vốn FDI đổ bộ, bất động sản Nghệ An đón sóng nhu cầu thực

Nghệ An - “ Bến đỗ” của dòng vốn dài hạn

6 tháng đầu năm 2026, Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn khi thu hút 2,32 tỷ USD vốn FDI, xếp thứ 3 toàn quốc. Theo đó, thu hút đầu tư giữ vững đà khởi sắc với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ, góp phần thúc đẩy sản xuất, thương mại, dịch vụ và gia tăng nhu cầu về nhà ở, mặt bằng kinh doanh.

Khi các động lực tăng trưởng hội tụ, (TP.Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An trở thành nơi tập trung các hoạt động thương mại, dịch vụ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này khiến nhu cầu bất động sản tại khu vực trung tâm luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt là các sản phẩm có thể vừa ở, vừa khai thác kinh doanh.

Nghệ An đang thể hiện sức bật mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới

Những tín hiệu tích cực mở ra một giai đoạn bứt tốc mới cho Nghệ An, kéo theo làn sóng đón đầu cơ hội kinh doanh tại các khu vực giàu tiềm năng. Khi dòng vốn FDI gia tăng, nhóm chuyên gia, doanh nhân và lao động trình độ cao sẽ tạo ra nhu cầu lớn đối với các sản phẩm nhà phố thương mại, căn hộ dịch vụ hoặc các không gian kinh doanh tại lõi đô thị.

Không chỉ thu hút nhà đầu tư trong và ngoại tỉnh, thị trường bất động sản trung tâm Nghệ An còn ghi nhận nhu cầu từ nhóm khách hàng là người con xứ Nghệ thành đạt đang sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn. Nhóm khách hàng này có xu hướng quay về tìm kiếm các sản phẩm bất động sản bền vững tại quê hương, nhằm phục vụ nhu cầu ở khi trở về, đồng thời tích lũy tài sản lâu dài cho gia đình.

Sự xuất hiện của khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue

Trong dòng dịch chuyển đó, Eurowindow Central Avenue đang trở thành tâm điểm chú ý khi nằm tại trung tâm (TP.Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, nơi hội tụ các hoạt động kinh tế, hành chính và giao thương của toàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, khu vực này còn được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng hoàn thiện khi 2 phút đến Bệnh viện Quốc Tế Vinh, 5 phút đến trung tâm thương mại, trường đại học Y khoa Vinh và cảng hàng không quốc tế Vinh chỉ 8 phút di chuyển.

Tại đây, Eurowindow Central Avenue gây ấn tượng với 270 căn shophouse sở hữu mặt tiền từ 6-8m, diện tích từ 99-233,6m2 cùng pháp lý minh bạch. Quy mô này phù hợp với nhiều mô hình như F&B, showroom, cửa hàng flagship, spa, ngân hàng hoặc văn phòng giao dịch,... Chủ sở hữu có thể khai thác tầng 1 để kinh doanh, các tầng trên làm văn phòng, kho vận hành, lưu trú hoặc cho thuê độc lập tối ưu công năng vừa ở vừa kinh doanh, kiến tạo không gian sống đẳng cấp gắn liền với giá trị khai thác thương mại bền vững.

Eurowindow Central Avenue, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn khắt khe của nhóm khách hàng trung - thượng lưu và chuyên gia.

Eurowindow Central Avenue được phát triển theo mô hình khu đô thị xanh, sở hữu cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh cùng hệ thống tiện ích đa dạng như bể bơi ngoài trời, sân thể thao, sân chơi trẻ em, trường mầm non, nhà văn hóa, bãi đỗ xe,... phù hợp với nhóm khách hàng trung – thượng lưu và chuyên gia nước ngoài làm việc tại Nghệ An.

Tất cả được kiến tạo nhằm mang đến không gian sống thượng lưu và cơ hội kinh doanh vượt trội cùng tiềm năng tăng giá mạnh mẽ. Không chỉ phục vụ nhu cầu ở thực, Eurowindow Central Avenue còn mở ra tiềm năng tăng giá cao khi hội tụ đồng thời các yếu tố: vị trí trung tâm, hạ tầng hoàn thiện, sản phẩm đa công năng và tiềm năng khai thác thực tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm dần thu hẹp, bất động sản trung tâm pháp lý minh bạch trở thành dòng tài sản khan hiếm, nhất là tại những khu vực đang phát triển như Nghệ An. Eurowindow Central Avenue không chỉ được săn đón nhờ dư địa tăng giá, đây còn là sản phẩm tích sản bền vững bởi đặc tính không thể nhân bản trong tương lai.

Shophouse Eurowindow Central Avenue sở hữu vị trí mặt tiền đắt giá, tối ưu công năng vừa ở vừa kinh doanh sinh lời bền vững.

Thêm vào đó, dự án còn có ưu thế nổi bật khi đang đẩy nhanh tiến độ thi công và sẵn sàng bàn giao vào cuối năm 2026, giúp khách hàng và nhà đầu tư có thể sớm đưa vào sử dụng, vận hành tài sản để tối ưu dòng tiền và lợi nhuận thay vì phải chờ đợi trong thời gian dài.

Hiện dự án đang triển khai chính sách bán hàng hấp dẫn. Khách hàng khi quyết định sở hữu sản phẩm Eurowindow Central Avenue sẽ được nhận ngay tổng mức chiết khấu lên tới 14%. Trong đó, khách hàng được hưởng chiết khấu thanh toán sớm 12% giá trị sản phẩm, cộng thêm 1% từ chương trình “Chào hè rực rỡ” và 1% chiết khấu “Tài lộc” như một khoản lợi nhuận trực tiếp ngay khi ký hợp đồng.

Song song đó còn là chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, kết hợp với gói miễn phí 36 tháng dịch vụ giúp nhà đầu tư tiết giảm đáng kể chi phí vốn trong ba năm đầu tiên.

Cùng với đà tăng trưởng của Nghệ An, (TP. Vinh cũ) đang từng bước khẳng định vị thế như một trong những vùng đất giàu tiềm năng của địa phương và khu vực Bắc Trung Bộ. Khi quỹ đất trung tâm ngày càng trở nên hữu hạn, những bất động sản sở hữu lâu dài, hội tụ vị thế đẹp cùng giá trị bản địa đang trở thành lựa chọn được ưu tiên.

Trong bối cảnh thị trường đang tái định vị theo hướng bền vững, Eurowindow Central Avenue không đơn thuần là một tài sản tích lũy, mà còn là “tấm vé” bước vào chuẩn sống cao cấp tại. Với định vị là biểu tượng mới của xứ Nghệ, dự án hướng tới những chủ nhân am hiểu giá trị, vừa đề cao trải nghiệm sống, vừa tối ưu khả năng gia tăng tài sản theo thời gian.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn