Đối tượng trốn truy nã bị bắt khi về thăm người thân

Ngày 5/6, Công an phường Thành Nhất (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm.

Đối tượng nói trên là Nguyễn Văn Thành (SN 1994, trú tại phường Thành Nhất, Tp.Buôn Ma Thuột).

Thành là đối tượng bị truy nã theo quyết định truy nã số 1707 ngày 17/4/2024 của Cơ quan CSĐT Công an Tp.Buôn Ma Thuột về tội Cố ý gây thương tích đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 10/2023.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành làm việc tại cơ quan công an.

Sau khi đối tượng có lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT, lực lượng Công an phường Thành Nhất nhận định, Thành là đối tượng truy nã nguy hiểm, có thể về thăm gia đình. Do đó, Công an phường Thành Nhất đã xây dựng kế hoạch để truy bắt đối tượng.

Đến sáng 17/5, xác định đối tượng hiện đang lén lút về thăm người thân, Công an phường Thành Nhất đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Thành tại tổ dân phố 6, phường Thành Nhất.

Tại Công an phường Thành Nhất, đối tượng Thành đã khai nhận là người thực hiện hành vi cố ý gây thương tích và đúng là đối tượng đang bị truy nã.

Ngay sau đó, Công an phường Thành Nhất đã lập hồ sơ và bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an Tp.Buôn Ma Thuột để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn