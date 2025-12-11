Đi bộ băng ngang đường bị xe máy tông, người đi bộ và người lái xe máy cùng tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đến 15h30 ngày 11-12, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa người chạy xe máy và người đi bộ băng ngang đường.

Theo thông tin ban đầu, lúc 13h42 cùng ngày, anh Lê Hồng Thiết (25 tuổi, ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) chạy xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng từ Trung Lương về tỉnh Tây Ninh.

Khi đến đoạn thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra va chạm với ông Nguyễn Văn Hết (65 tuổi, ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) đang đi bộ qua đường.

Hậu quả hai người chết tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu xác định do Thiết chạy xe máy đi không đúng làn đường quy định, không nhường cho người đi bộ tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Tác giả: Hoài Thương - Đức Huy

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ